Discours d’Emmanuel Macron : voici le nouveau calendrier de vaccination

Emmanuel Macron a dévoilé ce mercredi soir dans son discours le prochain calendrier de vaccination contre le coronavirus.

«Nous devons vacciner sans répit, sans jour fériés, le samedi le dimanche comme la semaine», a estimé le chef de l’Etat. Pour cela, de nombreux centres ont ouvert ou vont le faire rapidement, a-t-il assuré.

Dès à présent pour les 55 ans et + comorbides

Les personnes de 55 ans et plus souffrant de diabète, d’obésité ou d’hypertension peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous avec leur médecin pour se faire injecter une première dose, a spécifié Emmanuel Macron. Il a également affirmé que tous les Français âgés de plus de 75 ans qui n’ont pas encore été vaccinées vont recevoir un appel pour avoir la possibilité de le faire le plus rapidement possible.

16 avril pour les 60-70 ans, 15 mai pour les 50 ans et +

Puis, dès le 16 avril, toute la classe d’âge des 60 ans et plus aura à son tour l’opportunité de prendre rendez-vous. Un mois plus tard, à partir du 15 mai, ce sera au tour des 50 ans et plus de pouvoir se faire vacciner.

Mi-juin pour le reste de la population

Enfin, à la mi-juin, les injections seront ouvertes à toutes les personnes majeures. «D'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Parce que c'est la clé pour renouer avec la vie, la clé pour rouvrir notre pays», a promis Emmanuel Macron.

Des professions deviendront prioritaires

Emmanuel Macron a aussi indiqué qu’une «stratégie spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres». Ils devraient vraisemblablement devenir prioritaire pour se faire vacciner plus rapidement que prévu.