Fermeture des écoles : Quels sont les arguments pour et contre ?

Face à l'explosion des cas de Covid-19 et la fermeture de classes en cascade dans les écoles des départements les plus touchés, certains comme la maire de Paris exigent leur fermeture, quand certains parents d'élèves voient déjà «l'enfer» de l'école à la maison se rapprocher.

Depuis le début de la semaine, de nouvelles règles édictées pour freiner l'épidémie de Covid à l'école, qui consistent à fermer une classe au premier cas détecté, entraînent mécaniquement de très nombreuses fermetures. A Paris notamment, elles ont plus que triplé en deux jours. La question de la contagiosité des enfants continue donc de se poser.

Lundi, dans un communiqué, la Société française de pédiatrie alertait sur une éventuelle fermeture des écoles. Pour elle, cela serait une erreur pour plusieurs raisons : des enfants subiraient à nouveau des violences intrafamiliales, les inégalités sociales seraient accentuées et une telle situation aggraveraient la détresse et la santé mentale d’une population déjà très affectée par cette crise sanitaire».

Le lendemain, mardi, un collectif de médecins et de parents d’élèves ont alerté, dans une tribune publiée par Le Monde, sur une «situation sanitaire dans les écoles» qui «met en danger l’ensemble de notre réponse à l’épidémie». Alors quels sont les arguments qui peuvent faire pencher la balance ?

Pour la fermeture des écoles

Pour le Professeur Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève, les écoles sont un «des lieux majeurs de la contamination» au Covid. Il préconise ainsi leur fermeture dans le cadre d'un confinement «strict» de la France.

«Il n'y a plus beaucoup de lieux de contamination chez les adultes», avec restaurants et bars fermés, le couvre-feu, le télétravail etc, a déclaré le scientifique sur RTL ce matin. «Certes, il y a encore les cantines d'entreprise, mais les écoles représentent certainement un des lieux majeurs de la contamination aujourd'hui qui peut amener à avoir plus de 40.000 personnes chaque jour contaminées en France», a-t-il dit.

Contre la fermeture des écoles

«Dans la majorité des cas, ce sont plutôt les adultes qui contaminent les enfants. Ces derniers sont en effet plus contaminés en milieu familial qu’en milieu scolaire» a confié dans La Dépêche Brigitte Virey, pédiatre et présidente du Syndicat national des pédiatres français et vice-présidente du CNPP.

Selon elle, si les écoles sont fermées, «les parents de jeunes enfants seront obligés de télétravailler. Ce qui est presque impossible pour eux». «Sans parler de toutes les inégalités sociales qui ressortent, a-t-elle ajouté. Et puis la pression des employeurs avec les conditions de travail difficiles dans un logement parfois exigu sont des facteurs qui font augmenter les violences intrafamiliales».

La pédiatre a dit craindre «les comportements anxieux voire suicidaires chez les enfants, dès 9 ans».

Quelle option prendre? «La question de la fermeture se pose évidemment pour les zones sous tension, on ne voit pas vraiment d'autres solutions», ajoute Guislaine David secrétaire générale du Snuipp-FSU (premier syndicat du primaire).

Mais elle prévient : «ce ne sera pas le tout de décider ce mercredi d'une fermeture, il va falloir derrière un vrai plan de réouverture, avec un plan de vaccination des enseignants, des mesures efficaces à la cantine ou en termes de distanciation», exige-t-elle de manière anticipée. Car sinon, elle craint «que ça ne rouvre pas».