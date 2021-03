Françoise Hardy : anéantie par une douleur «cauchemardesque», la chanteuse demande à ce qu'on «abrège ses souffrances»

Atteinte d’un cancer du pharynx, Françoise Hardy vit un véritable cauchemar et demande l’euthanasie pour «abréger ses souffrances».

Invitée sur les ondes de RTL ce mardi 30 mars, Françoise Hardy a décrit son terrifiant quotidien. La chanteuse, qui a récemment annoncé qu’elle ne pourra plus jamais chanter, vit un véritable calvaire.

« Pour m'alimenter ça prend 6 heures par jour. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m'ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires…», déplore-t-elle, décrivant « un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps ».

Et comme un cri de détresse elle a ajouté : « À partir d’un certain moment, où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n’y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C’est la moindre des choses. C’est humain (…) Ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l’aider et faire en sorte qu’elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie, ça a été un réconfort extraordinaire », s’est-elle souvenue avant de conclure: « Il faut que la France en fasse autant. Il faut faire cette loi ».

Françoise Hardy se bat depuis de longues années contre la maladie. Après avoir appris en 2004 qu’elle souffrait d'un lymphome, la chanteuse a été frappée par un cancer du pharynx en 2015. Comme elle le confiait récemment à Paris Match, la chanteuse souffre fréquemment de « détresses respiratoires, de crises d’étouffement et de suffocation, sans parler des hémorragies nasales ».