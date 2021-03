Les inquiétudes d’une sénatrice azuréenne sur le coût des tests PCR

L’élue LR des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone a interrogé mardi le commissaire européen au marché intérieur sur le prix des tests PCR de dépistage du Covid-19 qui pourraient être nécessaires pour voyager ou assister à un spectacle.

Durant l’audition par visio-conférence de Thierry Breton, la parlementaire niçoise s’est notamment interrogée sur une possible augmentation du prix des tests PCR, avec la mise en place du «passeport vaccinal», aussi appelé «certificat vert numérique», qui pourrait être disponible à partir du 15 juin.

«Aujourd’hui, le test PCR est gratuit en France, a rappelé Dominique Estrosi Sassone. Il pourrait, demain, devenir payant, avec la généralisation de la vaccination. On sait, de plus, qu’il coûte assez cher dans un certain nombre de pays européens comme l’Allemagne où son prix varie entre 50 et 150 euros ou en Espagne où il coûte de 130 à 250 euros. Comment conserver, demain, des échanges internationaux fluides, notamment dans le cadre des activités professionnelles, avec ces coûts qui sont très différents et l’obligation, si on n’a pas de ‘passeport vaccinal’, de fournir des tests négatifs ? Sept Français sur dix ont un avis très défavorable à l’instauration d’un "passeport vaccinal européen". Comment faire en sorte de ne pas pénaliser les Français et plus particulièrement les jeunes qui seront les derniers à être vaccinés car ils ne sont pas dans les publics prioritaires ?»

«Des tests antigéniques rapides et pas chers»

En réponse, le commissaire européen a réfuté catégoriquement le terme de «passeport vaccinal», tout en promettant de veiller à rendre les tests de dépistage peu coûteux.

«Soyons très clair. On n’utilisera jamais le mot ‘passeport’. C’est un certificat. Il doit être volontaire et non pas obligatoire. Rien ne sera obligatoire, a souligné Thierry Breton. Si on vous le demande, vous pourrez vous munir de ce document sous forme papier ou numérique. En ce qui concerne les coûts, nous travaillons en parallèle sur le fait que l’on puisse avoir, pour ceux qui n’auront pas ce certificat, la possibilité de donner la preuve qu’ils ne sont pas porteurs du virus grâce à des tests antigéniques rapides et pas chers. Ils pourraient être effectués pour pouvoir voyager avec une compagnie aérienne ou pour entrer dans une salle de spectacle, en fonction des recommandations des autorités locales. Il s’agira d’un élément qui pourra être pris en considération pour recommencer à vivre une vie plus normale, lorsque nous aurons atteint l’immunité collective».