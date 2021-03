Nice : Moussa, le cuisinier sans-papiers du Poppies a été régularisé

Le 27 janvier dernier, ce Sénégalo-Ivoirien en situation irrégulière qui officiait devant les fourneaux ce jour-là, avait été contrôlé par la police nationale venue mettre un terme à l’opération de désobéissance civile menée par Christophe Wilson dans sa brasserie du centre-ville de Nice.

Il est soulagé. Moussa Ndieng, 34 ans, va recevoir dans les prochaines heures un permis de séjour d’un an renouvelable. Une délivrance pour ce sans-papiers qui travaillait depuis 2014 dans les cuisines de plusieurs établissements niçois et qui payait ses impôts et cotisations sans pouvoir prétendre à rien.

Il y a deux mois, son sort avait révolté une partie de la population niçoise. Victime collatérale du coup de sang médiatique de son patron (qui venait d’ouvrir sa terrasse aux clients malgré la fermeture administrative imposée à tous les restaurants dans le cadre de l’État d’urgence sanitaire), il s’était vu remettre une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

À la mi-mars, la préfecture des Alpes-Maritimes et son avocate étaient parvenues à un accord la veille de l’audience au tribunal administratif de Nice qui devait décider de l’avenir de Moussa. «Tout s’était dénoué dans les dernières heures, raconte Me Hanan Hmad. J’avais reçu une demande émanant de la Préfecture me demandant de me désister car le cas de Moussa allait connaître un dénouement positif. L’OQTF avait finalement été abrogée le jour même».

Une naturalisation possible dans cinq ans

Selon l’avocate, spécialisée dans le droit des étrangers, la décision aurait été prise directement depuis le ministère de l’Intérieur. Et l’intérêt médiatique entourant l’affaire a sans doute joué un rôle non négligeable.

Désormais, Moussa Ndieng va pouvoir renouveler son permis de séjour chaque année, à condition de continue de travailler comme il le faisait. «Au bout de cinq années, il pourra demander sa naturalisation, s’il le souhaite», précise Me Hanan Hmad.