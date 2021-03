Nice prépare la reprise du tourisme en misant sur l’hôtellerie de luxe

La capitale azuréenne est privée de touristes depuis de longs mois en raison de l’épidémie de Covid-19 qui impacte considérablement ce secteur d’activité. Si la plupart des hôtels sont fermés ou tournent au ralenti, des établissements haut de gamme vont cependant voir le jour ou sont en passe de renaître, à l’image du Plaza, un lieu mythique construit en 1850 à quelques encablures de la Promenade des Anglais.

Après deux ans de travaux, cet hôtel rebaptisé Anantara Plaza Nice a été entièrement rénové, sous l’impulsion d’un groupe international thaïlandais. Ce cinq étoiles qui devrait ouvrir ses portes l’an prochain disposera de 115 chambres (91 «deluxe» et 24 «premium»), de 36 suites (de 40m2 minimum avec terrasse) et d’une suite présidentielle de 75m2 avec une terrasse de 30m2. L’établissement conçu par le studio londonien David Collins sera doté d’un spa, d’un hammam, d’une salle de fitness, d’une terrasse panoramique et d’une salle de bal de plus de 300m2.

«De part sa localisation, entre la Principauté de Monaco et la ville de Cannes, Nice a une carte à jouer dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, explique Stéphane Vilar, le manager général. L’Anantara Plaza permettra de vivre une expérience incomparable».

attirer Une clientèle internationale aisée

Depuis plusieurs années, la municipalité vise une montée en gamme de son offre hôtelière. Dans le secteur de la place Garibaldi et du port, c’est un complexe de 5800m2 composé de deux établissements quatre étoiles qui doit voir le jour d’ici à deux ans. «Ce quartier est devenu l’un des plus prisés et des plus dynamiques de notre ville, justifie le maire de Nice Christian Estrosi. Grâce à la mise en service de la ligne 2 du tram, il deviendra encore plus attractif».

Mais le projet le plus emblématique c’est au cœur du vieux Nice qu’il se situe. Ici, un édifice religieux du XVIIe siècle (le Couvent de la Visitation) va être transformé en établissement cinq étoiles. Sur 7500m2, 88 chambres luxueuses de 25m2 à 120m2 y seront aménagées d’ici à 2023 dans un style «néo-monacal».

Enfin, le second groupe hôtelier au monde, Hilton, doit ouvrir dans le quartier de la gare SNCF un établissement cinq étoiles au sein d’un immeuble futuriste en construction, baptisé Iconic et signé par l’architecte américain Daniel Libeskind.

Avec une offre hôtelière aussi dense, la capitale azuréenne espère tirer son épingle du jeu en attirant une clientèle internationale aisée lorsque la situation sanitaire permettra aux voyageurs de franchir à nouveau les frontières.