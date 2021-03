Voici 3 astuces pour reconnaître un faux billet

A moins d’être équipé d’un détecteur de faux billets automatique, il n’est pas toujours facile de savoir si on a entre les mains une coupure contrefaite. En cas de doute, il existe toutefois une méthode associant trois gestes pour vérifier l’authenticité d’un billet en euros.

Toucher le billet

Pour savoir si vous êtes en possession d’un vrai ou d'un faux billet de banque, il faut tout d’abord le toucher. Un billet authentique doit en effet comporter du relief au recto, au niveau des chiffres, du motif architectural, et des lignes obliques imprimées sur les bordures. Celui-ci est perceptible du bout des doigts ou avec l’ongle, souligne la Banque de France, précisant que la texture du papier doit être ferme et craquer lorsqu'on le froisse entre les doigts.

©Banque de France

Le regarder en transparence

S’il s’agit d’un vrai billet, plusieurs éléments doivent également être visibles quand on le regarde en transparence : le nombre incomplet, en haut à gauche du recto, et en haut à droite du verso, qui se complètent pour former la valeur du billet, le visage d’Europe, la princesse de la mythologie grecque, qui apparaît sur les deux faces du billet, dans la fenêtre et la partie blanche, et enfin le fil de sécurité, une bande sombre verticale au centre du billet, sur laquelle on peut lire la valeur du billet et le symbole «€».

©Banque de France

©Banque de France

Incliner le billet

Enfin, pour s’assurer de son authenticité, il faut l’incliner. En effectuant un mouvement de haut en bas et de bas en haut, on doit observer sur la bande holographique argentée, présente sur les petites coupures, une alternance entre la valeur du billet et le symbole «€», la valeur du billet entourée de lignes arc-en-ciel, et une fenêtre sur un fond de couleurs aussi arc-en-ciel. Enfin, il faut observer le chiffre émeraude, en bas à gauche. Ce dernier doit passer du vert au bleu lorsque l’on incline le billet.

Et dans la pastille holographique des grosses coupures, il faut pouvoir distinguer alternativement la valeur du billet et le motif architectural avec les couleurs de l’arc en ciel. Quant à la valeur du billet, elle doit passer du violet au vert olive voire au marron.

©Banque de France