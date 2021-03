Volontariat international en entreprise : tout savoir sur le chèque VIE

Pour dynamiser le Volontariat international en entreprise (VIE), qui a beaucoup souffert de la crise du Covid-19, le gouvernement a annoncé, ce mercredi 31 mars, que le bénéfice du «chèque VIE» est maintenant élargi à toutes les entreprises. Mais en quoi consiste concrètement cette mesure incluse dans le dernier plan de relance ?

L'annonce a été faite par Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur, à l'occasion d'une tribune publiée dans Le Figaro Etudiant, et cosignée avec Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat à la jeunesse.

Un chèque de 5.000 euros

Dans le Figaro, Franck Riester a d'abord rappelé que «l'Etat propose déjà à toutes les PME et ETI un chèque relance de 5.000 euros par mission VIE». En élargissant le dispositif à toutes les entreprises, il ambitionne à présent que quelque 3.000 jeunes supplémentaires puissent en bénéficier.

Concrètement, ce coup de pouce est loin d'être négligeable puisqu'il représente entre 15 % et 20 % des coûts de la mission, qui est indemnisée et réservée aux jeunes diplômés de 18 à 28 ans.

Les quartiers prioritaires de la ville éligibles

En élargissant à toutes les entreprises le bénéfice du chèque VIE, le gouvernement indique par ailleurs vouloir «aller plus loin encore pour que, demain, toujours plus de jeunes puissent se saisir de l'opportunité de ce formidable tremplin», explique le ministre délégué au Commerce extérieur.

Grâce à cette mesure, Franck Riester y voit un moyen de lever «les barrières socio-économiques visibles et invisibles», en donnant «à tous la possibilité de l'international».

«C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises qui choisiront des candidats issus de formations courtes ou des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont éligibles au chèque relance VIE», a-t-il souligné.

S'engager pour deux ans à l'étranger

Pour bénéficier du chèque VIE, le jeune que les entreprises souhaitent envoyer en mission doit enfin remplir, outre les critères d'âge préalablement définis, les conditions suivantes : Posséder le droit de vote et un casier judiciaire vierge, avoir effectué la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC), avoir la nationalité française ou être ressortissant d'un pays de l'Espace Economique Européen (EEE), être apte à exercer les activités demandées par l’organisme d’accueil et, surtout, être prêt à s’engager pour une mission de deux ans à l’étranger.

| Le VIE est un creuset d'excellence et un passeport pour l'emploi. @Figaro_Etudiant @francediplo https://t.co/qCIqdWC441 — Franck Riester (@franckriester) March 31, 2021

Pour Franck Riester, le chèque VIE est une «chance» offerte à la jeunesse «si durement frappée par les effets de la pandémie» de Covid-19.

En 2019, quelque 10.000 jeunes sont partis travailler à l'étranger dans le cadre d'un VIE, un chiffre tombé à 7.170 en 2020, du fait de la pandémie. «L'objectif est de retrouver en 2021 le niveau de 2019», souligne-t-on dans l'entourage du ministre. Et le chèque VIE répond précisément à cette objectif.

A noter enfin, que le gouvernement n'exclut pas d'élargir le nombre de bénéficiaires de ce chèque au-delà des 3.000 jeunes visés, mais aussi à en augmenter le montant. Toutes les personnes interessées peuvent également se rendre sur la plate-forme du service public dédié pour trouver toutes les ressources aditionnelles.