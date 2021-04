Mercredi, la France a connu l'après-midi de mars le plus chaud en 75 ans

La journée du mercredi 31 mars a battu tous les records... météorologiques. Selon Météo France, les températures enregistrées hier en France étaient les plus chaudes «jamais observée[s] en mars sur 75 ans de données».

A 19h, l'indicateur national de température maximale affichait 24,1°C. Un «record» selon Etienne Kapikian, prévisionniste Météo France pour le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de la Réunion (CMRS).

Cette après-midi est la plus chaude jamais observée en mars sur 75 ans de données avec un indicateur estimé à 24.1 °C à 19h.





Il ajoute que «des stations très anciennes ont battu leur record mensuel, comme à Paris (26°C) ou Besançon (25,1°C), où les données remontent à la fin du 19e siècle». A Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), les 27.0°C de ce 31 mars 2021 ont même battu un record vieux de 118 ans. Il datait du 25 mars 1903, avec 26.2°C enregistrés ce jour-là.

La station de France où le record mensuel battu ce mercredi est le plus ancien est celle de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : en effet, les 27.0°C de ce 31 mars 2021 battent un record qui avait résisté depuis 118 ans, le 25 mars 1903 (26.2°C). — Etienne Kapikian (@EKMeteo) March 31, 2021

Parmi les 155 stations du réseau principal @meteofrance, 66 ont établi (battu ou égalé) un nouveau record de température maximale élevée, soit le 30, soit le 31 mars, pour la plupart dans la moitié nord du pays. — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) April 1, 2021

Parmi les 155 stations du réseau principal Météo France, 66, pour la plupart dans le nord du pays, «ont établi (battu ou égalé) un nouveau record de température maximale élevée, soit le 30, soit le 31 mars», détaille Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue. A l'échelle du réseau entier, plus de 230 records mensuels ont été battus mercredi.

Selon Météo France, cette chaleur est due à la présence d'un anticyclone sur l'Europe, associée à un flux de sud qui apporte de l'air chaud. Ce temps ensoleillé devrait se maintenir pour cette journée du jeudi 1er avril, mais les météorologues signalent un changement à venir.

Une baisse des températures devrait en effet être observée, en commençant par les côtes normandes et de la mer du Nord. Le thermomètre devrait afficher 10°C de moins en raison d'un vent en provenance de l'Arctique, qui s'immiscera jusqu'à la Loire et influera sur le climat du pays entier pendant le week-end. A tel point qu'à partir de mardi matin, Météo France n'exclut pas le retour de la neige en plaine. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas.