Confinement en France : Voici la liste des commerces essentiels ouverts

Qui ouvre, qui ferme ? C'est l'une des questions qui se pose alors que les mesures de confinement sont élargies à toute la France métropolitaine ce 2 avril. Voici la liste des commerces qui auront le droit d'accueillir du public.

Alimentation

La majeure partie de la liste fournie par le gouvernement concerne les commerces liés à l'alimentation. Ainsi, les supérettes, supermarchés, hypermarchés ou encore magasins d'alimentation générale peuvent ouvrir leurs portes, à condition de ne vendre que des produits alimentaires, produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture. Les magasins de produits surgelés, de détails de fruits et légumes, de viandes, de poissons, de pain, ou encore de chocolat sont également autorisés.

Mécanique

Si les déplacements sont réduits à 10km autour du domicile, pas question pour autant de laisser les véhicules tomber en panne. C'est pourquoi les magasins d'entretien, réparation et contrôle technique sont ouverts, que ce soit pour les véhicules du quotidien ou le matériel agricole. Les concessions vendant ces véhicules sont également ouvertes, mais uniquement sur rendez-vous. Il est possible d'aller acheter des vélos ou des motocycles. Les propriétaires ne sont pas les seuls concernés, puisque les agences de location et location bail pour les véhicules, équipements et biens ont le droit de fonctionner.

Culture

C'était l'une des batailles du second confinement fin 2020. Cette fois-ci, les librairies et les disquaires ont le droit de rester ouverts. Les services de réparation et entretien d'instruments de musique sont également concernés.

Informatique

Indispensables en raison de la généralisation du télétravail, tous les commerces de réparation d'ordinateurs peuvent accueillir du public pendant ce confinement, ainsi que ceux qui en vendent. Le commerce de matériels, logiciels et périphériques sont autorisés en magasins spécialisés.

Bricolage

Que ce soit pour une réparation d'urgence ou pour aménager son domicile en période de confinement, les magasins de bricolage peuvent rester ouverts. Sont concernés toutes les boutiques qui vendent des matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres.

Médecine

Face à une épidémie, les pharmacies sont bien entendue les premières à ouvrir. Mais elles ne sont pas les seules dans le domaine médical. Les opticiens et les commerces d'articles médicaux et orthopédiques sont aussi concernés.

Divers

Outre les catégories citées plus haut, voici les autres commerces autorisés par le gouvernement :

- Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts ;

- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

- commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

- commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;

- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

- blanchisserie-teinturerie ;

- blanchisserie-teinturerie de gros ;

- blanchisserie-teinturerie de détail ;

- activités financières et d'assurance ;

- commerce de gros ;

- garde-meubles ;

- services de coiffure.