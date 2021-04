Coronavirus : déjà 100 000 habitants de la Métropole Nice-Côte d’Azur vaccinés contre le Covid-19

La campagne vaccinale de la capitale azuréenne a franchi un cap symbolique, ce vendredi après-midi. Le maire de Nice Christian Estrosi appelle tous ses administrés à s’inscrire sur les listes d’attente.

Il a 74 ans et c’est un ancien chirurgien-dentiste. Dans un box du centre de vaccination du Palais des Expositions, en centre-ville de Nice, Henri Leibovici vient de recevoir, devant les objectifs et en présence de Christian Estrosi, sa seconde injection de sérum contre de Covid-19. Pas mécontent d’être le 100 000e habitant de la Métropole Nice-Côte d’Azur, le retraité s’est dit prêt à enfiler à nouveau la blouse pour prêter main forte aux équipes soignantes. Il a également confié ressentir un certain soulagement.

«D’ici une dizaine de jours, je serai totalement immunisé, se réjouissait-il. Je pourrai alors avoir l’esprit plus libre. Même si je compte bien continuer à faire preuve de prudence dans ma vie de tous les jours. Mon métier était basé sur l’hygiène et la rigueur. Cela m’aide pour respecter sérieusement les gestes barrières».

Un appel à la vaccination

Christian Estrosi en a profité pour appeler ses administrés à s’inscrire sur la plateforme spéciale (vaccincovid19.nice.fr) qui compte 136 000 noms à ce jour, et ce quelque-soit leur âge, et même s’ils n’ont pas de comorbidité.

«J’estime qu’il est important de vacciner les actifs, qu’il s’agisse de policiers, de chauffeurs, de gendarmes, d’enseignants ou même de journalistes, a déclaré le président de la Métropole Nice-Côte d’Azur. Plus vite nous aurons gagné la bataille de l’immunité collective plus vite nous pourrons à nouveau rouvrir les activités».

124 malades en réanimation

Selon les chiffres de la Métropole, le taux de vaccination est de 17% à Nice et dans les communes des alentours, contre 12% au niveau national.

Une donnée qui justifierait un allègement anticipé des restrictions pesant sur les commerces, le moment venu. «Je suis favorable à ce que l’on relâche la pression prioritairement dans les territoires comme le nôtre qui sont en avance sur la vaccination».

Dans les Alpes-Maritimes, le Covid-19 continue néanmoins de circuler activement. Ce vendredi, le taux d’incidence était toujours de 470 cas pour 100 000 habitants et 124 malades du coronavirus étaient toujours soignés en réanimation. Huit patients en sont morts au cours des dernières 24 heures.