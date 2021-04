Des cérémonies religieuses confinées : Pâques sous cloche

Conformément aux annonces du président de la République, à partir de ce vendredi minuit, les Français ne pourront plus, sauf exceptions, se déplacer à plus de 10km de leur domicile. Une mesure qui, en ce week-end prolongé et chargé en cérémonies religieuses, fait s'interroger nombre de croyants.

Les chrétiens s’apprêtent en effet ce dimanche à célébrer Pâques. De leur côté, les croyants juifs sont en pleines festivités de Pessah. Concrètement, les normes jusqu'ici en vigueur dans une vingtaine de départements vont s’appliquer sur tout le territoire métropolitain. En effet, lors de son allocution de jeudi soir, Emmanuel Macron n’a pas fait mention de nouvelles contraintes spécifiques imposées aux célébrations religieuses. Même chose pour le Premier ministre, Jean Castex, lorsqu'il a détaillé les mesures le lendemain à l'Assemblée nationale.

De ce fait, il sera ainsi possible de participer à des célébrations religieuses au sein de son département de résidence (ou dans une limite de 30 km pour ceux qui habitent en limitrophe d’autres départements), entre 6 h et 19 h. L’attestation de déplacement (disponible ICI) contient d’ailleurs une case spécifique à cette fin. Pour rappel, dans le rayon de 10 km, il n'est pas nécessaire de se munir d'une attestion, à condition de pouvoir justifier de son domicile en cas de contrôle.

Des cérémonies sous protocole sanitaire strict

Contrairement à l'année passée, où les célébrations religieuses étaient interdites, les chrétiens pourront donc bien se rassembler dans les églises. A condition de respecter un protocole sanitaire strict passant par un nombre de places limitées, masque obligatoire et gel hydroalcoolique. Par ailleurs, au regard de la situation sanitaire, les autorités religieuses se sont adaptées en multipliant le nombre des cérémonies afin de respecter le couvre-feu.

Lundi, le Conseil d’Etat a écarté toute modification du couvre-feu pendant la semaine de Pâques, réclamée par deux associations catholiques qui souhaitaient que les fidèles puissent célébrer la veillée pascale après 19 h. Pas de quoi, pour autant, démotiver les fidèles, loin de là. En ces temps perturbés, sur le front du Covid-19, l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, a résumé la situation ainsi : «Il ne s’agit de faire comme on a toujours fait, de tenir la boutique coûte que coûte. Nous sentons bien qu’il faut innover, inventer, créer du neuf».