Journée mondiale de l'autisme : l'heure de la mobilisation générale

Une journée dédiée pour mobiliser. Ce vendredi 2 avril se tient la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Un événement spécialement pensé pour attirer l'attention du grand public sur ce handicap, et qui, cette année, revêt une importance particulière, la crise sanitaire frappant plus durement les enfants qui en sont atteints.

Pour battre le rappel de la mobilisation générale partout sur le territoire, des monuments de plusieurs villes seront illuminés en bleu afin de signifier, de façon symbolique, la nécessité de simplifier et d'améliorer le quotidien des personnes autistes. Le message est simple : rappeler à tout un chacun que les autistes sont des citoyens à part entière.

Parmi les villes qui se joignent à cette initiative, ce sera le cas, notamment, de l’Hôtel de ville d’Angers (Maine-et-Loire), de l'opéra de Marseille (Bouches-du-Rhône) ou encore de la place Stanislas à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Paris ne sera évidemment pas en reste puisque la tour Eiffel, l’Arc de triomphe et la tour Montparnasse seront également parés de bleu.

Un ruban bleu pour sensibiliser à l'autisme

Dans un communiqué, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, précise que «le bleu symbolise le rêve et la vie, c’est la couleur choisie pour la symbolique de l’événement parce que, douce et apaisante, elle semble appréciée des personnes autistes qui connaissent souvent des troubles sensoriels».

Alors que quelque 700.000 personnes autistes vivent en France, le reste de la population est invitée à les soutenir, ainsi que leurs familles, en portant un ruban bleu, ou encore en mettant une bougie bleue aux fenêtres. Chaque action autour de cette couleur pouvant être relayée sur les réseaux sociaux avec des photos via les hashtags #TousEnBleu pour l’autisme et / ou #ChangeonsLaDonne.

Un déplacement présidentiel consacré à l'autisme

Autre moment fort de la journée, Emmanuel Macron, accompagné justement de Sophie Cluzel, est attendu, dans la matinée, en Isère, au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève.

Au cours de ce déplacement, le chef de l'Etat doit visiter plusieurs unités de soins réservées aux enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et doit échanger avec des familles de très jeunes enfants et des professionnels, a indiqué l'Elysée.

Point d'orgue du déplacement présidentiel : la visite d'une plate-forme de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, l'une des premières installées en France.

Créée dans le cadre de la «stratégie autisme» lancée en avril 2018 pour cinq ans par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, elle a déjà accueilli plusieurs centaines d'enfants. Au total, soixante-trois structures de ce type ont jusqu'ici vu le jour. L'objectif étant d'en installer une par département d'ici à 2022.

Les enfants autistes très éprouvés par la crise sanitaire

Après les limitations de déplacements et fermetures d'écoles annoncées mercredi dernier, il devrait aussi rappeler que les déplacements et accompagnements des enfants handicapés seront facilités afin que la vie des enfants et des adultes soit perturbée le moins possible.

Un rappel crucial dans la mesure où si la crise sanitaire a des conséquences terribles chez les enfants, elles peuvent être plus terribles encore sur les enfants autistes. Interrogé par l'Agence France-Presse, le professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de Robert-Debré (AP-HP), s'alarme notamment de retards dans les prises en charge et les diagnostics, et s'inquiète de voir des parents submergés.

«Ce sont des enfants qui ont un fort besoin de repères et, pendant le confinement, ils les ont perdus», indique-t-il. Une donnée encore plus prégnante dans les familles défavorisées, la pauvreté constituant un «facteur aggravant» de ces troubles qui touchent de 10 à 15 % des enfants.