Opération escargot : les agriculteurs bloquent les routes de plusieurs villes de France

La colère monte. Ce 2 avril, les agriculteurs se mobilisent pour lutter contre la nouvelle Politique agricole commune (PAC) en négociation. Ceux-ci se réunissent dans plusieurs points stratégiques en France comme Reims, Toulouse ou encore plusieurs routes d'Île-de-France pour une opération escargot.

Le but est donc de ralentir la circulation au maximum pour faire entendre leur voix. Leurs griefs concernent le plan de la France concernant leur déclinaison de la PAC, qui doit être bientôt présentée à la Commission européenne. Au sein de cette nouvelle législation, on retrouve l'attribution d'aides conditionnées à des actions respectueuses de l'environnement par les agriculteurs. Or, selon Damien Greffin, président de la FNSEA Grand bassin parisien, «dans l'état actuel des choses, 70 à 80% des agriculteurs n'auraient pas la possibilité de bénéficier de cet éco-régime, certes volontaire».

De son côté, le gouvernement joue la montre. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a ainsi expliqué devant l'Assemblée nationale cette semaine que cette réforme était «en cours de consultation». Cela signifierait que rien ne serait pour le moment définitif concernant le cadre de la loi à venir.

La journée d'action qui a déjà commencé en région et dans plusieurs points de l'Île-de-France, promet une situation tendue. En effet, de nombreux Franciliens comptent sur ce début de week-end de Pâques pour aller s'isoler en dehors de la région alors que le confinement a débuté hier. Le gouvernement avait en effet promis que les contrôles seraient assouplis à cette occasion. Il faudra donc parfois s'armer de patience.