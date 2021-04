Pontoise : deux morts dans une rixe

Deux hommes ont été tués jeudi soir dans une rixe faisant suite à un vol de moto, à Pontoise. Selon une source proche du dossier à CNEWS, la moto a été volée à une personne de la communauté des gens du voyage, mais cela n'est pas lié à une affaire de bandes.

La rixe a donc opposé des habitants de la cité Marcouville et trois hommes issus de la communauté des gens du voyage.

Plusieurs individus de cette communauté sont allés dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise où ils se sont retrouvés face à la moto en question conduite par un homme, qu'ils ont renversé, toujours selon nos informations.

Quand ils ont vu le jeune à moto se faire renverser hier sous leurs yeux, des jeunes, habitant le quartier des Hauts de Marcouville qui étaient en train de faire un barbecue ont pris à partie les individus qui venaient de percuter la moto.

Une bagarre a éclaté

S'en est suivie une bagarre avec une trentaine de personne pendant laquelle un homme de la communauté des gens du voyage a tiré à l'arme à feu, puis les individus ont pris la fuite. La bagarre a fait un mort de 35 ans et trois blessés, puis dans la nuit, l'homme de 20 ans percuté à moto est décédé.

Selon un communiqué du parquet de Pontoise, l'un des mis en cause a été interpellé non loin des lieux par les forces de police, tandis que l’autre s'est rendu directement au commissariat pour demander des secours. Le troisième a été interpellé à l’hôpital où il avait été transporté. Tous trois présentaient d’importantes tuméfactions et étaient dans le fourgon qui a renversé la moto. Ils ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux est âgé de 57 ans et les deux autres ont 23 ans.

Au regard des premiers éléments de l’enquête, les trois individus issus de la communauté des gens du voyage (dont le troisième individu retrouvé blessé sur les lieux), et victimes du vol dans la journée d’une de leur moto, seraient venus la récupérer dans la cité à bord d’un fourgon. C'est en apercevant la moto montée par le jeune homme de 21 ans qu'ils lui auraient foncé dessus délibérément.

L'antenne de CERGY de la police judiciaire s'est saisie de l'enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes des faits.