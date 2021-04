Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end de Pâques ?

Pour ce week-end de Pâques, les Français ont prévu de se déplacer. Et ce, malgré la situation sanitaire et la mise en place d'un troisième confinement national. Selon Bison Futé, la circulation sera «difficile» ce samedi 3 avril dans le sens des départs et lundi 5 avril dans le sens des retours.

Demain, Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l’Ile de France avant 9 heures ou après 14 heures car «les départs d’Ile de France devraient être nombreux dans la matinée».

Quant à lundi, «le retour et la traversée de l’Ile de France seront difficiles dès le milieu de la matinée. Les difficultés se renforceront significativement l’après-midi et s’étendront au niveau national». Ainsi, il conseille de traverser l’Ile de France avant 10 heures et d’éviter l'A13 entre Rouen et l’Ile de France de 10 heures à 19 heures.

Mesures renforcées et couvre-feu toujours en vigueur

Néanmoins, dans ce contexte de crise sanitaire et de mesures renforcées, Bison Futé rappelle qu'un couvre-feu est en vigueur sur l’ensemble du territoire de 19h à 6h et que «dès le samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines, les restrictions en vigueur dans 19 départements sont étendues à toute la France.»

Ainsi, il restera possible de se déplacer, de se promener, de faire du sport sans limitation de durée dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Les déplacements en journée au-delà de 10 km sont interdits sauf motif impérieux (sur présentation de l’attestation).