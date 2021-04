Vaccination : deux nouveaux sites internet pour trouver un rendez-vous

Alors que la campagne vaccinale doit petit à petit s’ouvrir à plus de monde, deux sites indépendants ont été lancés cette semaine dans l’Hexagone, afin de permettre aux Français voulant recevoir une injection anti Covid-19 de trouver un créneau disponible.

Le premier lancé se nomme «Covidliste». Il s'adresse à toutes les personnes désireuses d'être vaccinées, même si elles sont théoriquement non éligibles. Il a pour but de les mettre en relation avec les centres de vaccination qui disposent de doses inutilisées (à cause d’un rendez-vous annulé, par exemple), afin d’éviter qu'elles ne se perdent.

Créé par deux personnes présentées comme ayant une formation en informatique, Covidliste revendique déjà plus de 30.000 inscrits.

Le second, baptisé «Vite ma dose», a été crée par Guillaume Rozier, à l'origine du site CovidTracker, outil utilisant des données officielles pour suivre l'évolution de l'épidémie ou de la vaccination. «Vite ma dose» est l'une des pages de ce site.

C'est un moteur de recherche qui utilise la plateforme Doctolib pour trouver le créneau de vaccination le plus rapide dans un certain secteur géographique. Il «détecte automatiquement le prochain rendez-vous disponible dans votre département», a expliqué son fondateur sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit «pas d’un outil officiel, (il) n'est pas exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle», prévient le site, qui ne se base pour l'heure que sur Doctolib.

Il s'adresse par ailleurs aux personnes déjà éligibles, ce qui regroupe pour l'heure l'ensemble des plus de 70 ans ainsi que les individus présentant certains risques dans les tranches d'âges inférieures.

En plus de ces deux nouveaux sites et de Doctolib, une application appelée Covid-Pharma permet de prendre rendez-vous dans des pharmacies pour se faire vacciner (lorsqu’elles ont des doses).