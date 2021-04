Côte d'Azur : Les motards vont manifester contre les infrastructures mortelles

Dimanche, à l’occasion du week-end de Pâques, les conducteurs de deux-roues vont répertorier les trous qui représentent un réel danger sur les routes des Alpes-Maritimes.

Les nids-de-poule, ces fissures qui se forment dans le bitume par manque d’entretien mais aussi sous l’effet des aléas climatiques, sont de véritables pièges mortels pour tous les conducteurs de deux-roues. Aussi, dimanche, la Fédération française des motards en colère, la Mutuelle des motards et Moto Magazine vont répertorier les trous sur l’ensemble des routes des Alpes-Maritimes afin d’en établir une cartographie (mise à jour régulièrement sur le site niddepoule.fr). Ils en profiteront pour y placer des œufs de Pâques et partager chacune des photos sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention des collectivités locales, territoriales et des pouvoirs publics.

Des chaussées dégradées

«Sur la Côte d’Azur, l’état des chaussées laisse à désirer, explique Philippe Neuveux, le coordinateur de la Fédération française des motards en colère dans le 06. Certaines communes qui se disent pourtant amies des motards, comme Grasse, sont notoirement connues pour la mauvaise qualité de leurs revêtements. Dans d’autres villes, comme Nice, les choses s’améliorent lentement. Dans cette commune, la municipalité aménage des kilomètres de pistes cyclables pour les vélos. Elle en profite pour refaire toute la chaussée. Ce qui est une bonne chose. Néanmoins certains secteurs, comme le quartier des Musiciens dans le cœur de ville ou les collines, ont toujours des routes en mauvais état.»

Glissières de sécurité non doublées, coussins berlinois dégradés, passages piétons très glissants : l’état des infrastructures laisse à désirer et représente un danger permanent pour les utilisateurs de motos et de scooters. Selon les calculs des Motards en colère, il faudrait investir la bagatelle d’1,3 milliard d’euros par an jusqu’à 2037 pour ramener les chaussées à leur état initial en France.