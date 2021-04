Pâques : Ces 3 solutions naturelles contre la crise de foie

Pâques rime avec œufs, lapins, cloches ou encore poissons en chocolat, que les petits et les grands ont parfois tendance à consommer en excès, ce qui peut mettre à mal le système digestif. Ainsi, voici 3 solutions naturelles pour soulager les symptômes d’une crise de foie.

Une tisane aux plantes

Contre les brûlures d’estomac, les remontées acides, les ballonnements et les douleurs abdominales, rien de tel qu’une bonne tisane. Mais pas n’importe laquelle. Pour stimuler la digestion et soulager les maux de ventre, optez pour une tisane de pissenlit, une plante qui a des vertus protectrices pour le foie, ou préparez-vous une tisane à base de romarin, de menthe poivrée, de thym et d’artichaut, des aliments qui augmentent la production de bile et aident le foie, qui joue un rôle de filtrage dans l’organisme, à éliminer les déchets et les toxines.

Une cure de légumes

Après un week-end riche en chocolat, il est conseillé de faire une cure de légumes, en misant tout particulièrement sur les endives, crues ou cuites, les asperges, les brocolis, l’artichaut, le fenouil, ou encore le radis noir. Ce légume de la famille des crucifères est en effet le roi de la détox. Riche en potassium et en eau, le radis noir est un excellent diurétique et dispose de propriétés cholérétiques et cholagogues. Autrement dit, il favorise la sécrétion de la bile par le foie et son évacuation, aidant ainsi à retrouver rapidement un confort digestif.

Un jus de citron pressé

Au rayon fruits, on retrouve le citron (bio de préférence). C’est un allié précieux contre la crise de foie. Et pour cause, cet agrume dépuratif et diurétique favorise également la production de bile et facilite la dissolution des graisses. Le citron est aussi efficace contre les nausées et les remontées acides. Le jus de citron est acide mais une fois assimilé, il a un effet alcalinisant. Il va ainsi aider l'organisme à retrouver un équilibre acido-basique. Au petit déjeuner, pressez un demi-citron dans un verre d’eau tiède. L’idéal est de boire la préparation à jeun.