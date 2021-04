Sept centres de vaccination vont ouvrir dans des hôpitaux militaires

Emmanuel Macron peut compter sur l’armée française pour le soutenir dans sa campagne vaccinale. En effet, quelques hôpitaux militaires ouvriront leurs portes au public dans le but de pratiquer des injections et de venir à bout de la troisième vague de l’épidémie.

À partir de ce mardi 6 avril, «l’ouverture permanente de centres de vaccination dans sept hôpitaux militaires» sera effective, a fait savoir la ministre des Armées, dans un communiqué publié ce samedi 3 avril. Une aide précieuse qui contribuera à accélérer la campagne de vaccination, comme l’indique Florence Parly.

Nos militaires contribuent à intensifier la campagne de vaccination. Dès le 6 avril, nous déploierons des centres militaires de vaccination dans 7 hôpitaux d’instruction des Armées. Merci au Service de @SanteArmees (SSA) pour son engagement. — Florence Parly (@florence_parly) April 3, 2021

Parmi ces différents centres hospitaliers, deux se situent en Ile-de-France - ceux de Bégin à Saint-Mandé et de Percy à Clamart -, deux autres se trouvent en région PACA, un en Bretagne, un en Nouvelle-Aquitaine et un autre dans le Grand-Est. L’acte de vaccination sera donc assuré par le personnel du service de santé des Armées et la chaîne logistique sera intégralement assurée par des militaires spécialisés, comme l’indique le communiqué.

Ce soutien renforce les vaccinations ponctuelles déjà mises en place. Florence Parly a d’ailleurs répondu au Parisien que « le challenge maintenant, c’est la vitesse de vaccination. C’est comme cela qu’on sortira de l’épidémie ».

L’armée au service de la santé

De plus, le ministère des Armées a partagé à travers Twitter son objectif ambitieux à terme de vouloir administrer jusqu’à 50.000 doses par semaine. Des doses qui s’ajouteront aux quelque 300.000 vaccins injectés. Toutefois le choix des sérums reste entre les mains du ministère d’Olivier Véran.

L’armée souhaite travailler main dans la main avec le ministère de la Santé et se dit prête à déployer des centres militaires de vaccination en région en fonction des besoins exprimés. Le ministère des Armées fait également savoir que «les vaccinations se dérouleront selon l'ordre défini par la stratégie gouvernementale».