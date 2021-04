Coronavirus : «le vaccin AstraZeneca reste sûr et efficace», assure Olivier Véran

Il a voulu se montrer rassurant. Invité du journal de 13 h de TF1, ce lundi 5 avril, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu à dissiper les craintes entourant le vaccin d'AstraZeneca, notamment après que des dizaines de doses n'ont pas trouvé preneurs ce week-end dans le nord de la France.

Le sérum du laboratoire britannico-suédois reste sûr et efficace, selon le ministre des Solidarités et de la Santé.

Pour Olivier Véran, le vaccin d'AstraZeneca est en effet un «vaccin que l'on sait très efficace et dont les autorités scientifiques nous disent qu'il est sûr, notamment pour les personnes âgées de 55 ans et plus».

Depuis plusieurs semaines, le vaccin d'AstraZeneca, qui a d'ailleurs changé de nom pour s'appeler à présent «Vaxzevria», est dans la tourmente et défraye la chronique.

En cause : divers effets indésirables recensés, mais, surtout, plusieurs cas de thromboses, parfois fatals, en France et dans le monde, potentiellement associés à ce sérum.

AstraZeneca au centre des craintes

De quoi alimenter les craintes, voire une certaine psychose. Ce week-end, plus de 1.100 doses du vaccin AstraZeneca n'ont ainsi pas trouvé preneurs dans le Nord et le Pas-de-Calais, a rapporté dimanche France Bleu Nord, les rendez-vous prévus ayant été annulés en cascade. Dans ce contexte, les doses non honorées ont dû repartir dans les frigos.

Face à cette situation, le ministre de la Santé s'est donc employé à vouloir remettre les choses dans une certaine perspective. Alors que, selon des chiffres qu'il a lui-même communiqués, «500.000 Français ont été vaccinés (la semaine dernière, NDLR) avec AstraZeneca», «la balance bénéfices-risques est très positive» a-t-il martelé.

En l'absence de vaccin, «le risque de faire une forme grave du Covid quand on a 55 ans est nettement supérieur, de manière écrasante, à celui de manifester des effets indésirables», a-t-il ajouté.

Alors que la campagne vaccinale doit encore monter en puissance cette semaine, l'acceptabilité de ce vaccin n'en sera donc que plus scrutée.