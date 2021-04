Dîners clandestins : Pierre-Jean Chalençon rétropédale, dénonçant un «coup monté»

Quelle version croire ? Après avoir été présenté dans un reportage comme un organisateur de dîners clandestins et avoir affirmé que des ministres y participaient, Pierre-Jean Chalençon est revenu sur ses propos ce lundi soir dans «Touche pas à mon poste», niant finalement tout en bloc.

Collectionneur spécialiste de Napoléon et propriétaire d'un hôtel particulier parisien, le Palais Vivienne, l'homme de 50 ans a expliqué n'avoir «jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres». Dimanche, par la voix de son avocat, il avait déjà rétropédalé sur la participation de membres du gouvernement, mais sans être aussi explicite sur son rôle supposé dans l'organisation de tels dîners.

«J'ai l’impression qu’on esssaye de me faire porter le bouc émissaire (sic) ou qu’on essaye d’utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement», a-t-il dénoncé dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, comparant la situation à «une sorte d'entre la Révolution française et Vichy».

"J’ai l’impression qu’on vit entre la révolution française et le régime de Vichy (...) On utilise mon nom pour faire tomber le gouvernement !"





Pierre-Jean Chalençon revient sur la polémique concernant des dîners clandestins qu’il aurait organisé pic.twitter.com/jIhbCPAJ47 — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

Dans un reportage diffusé sur M6 vendredi soir sur ces fêtes clandestines à Paris, Pierre-Jean Chalençon était pourtant présenté de façon anonyme comme «l'organisateur» d'un dîner illégal jeudi soir, avant que son identité ne soit rapidement découverte. «J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres, alors ça me fait doucement rigoler», avait-il déclaré à la Six.

une plainte contre M6 ?

Sur cette soirée de jeudi soir, dont les images ont été diffusées par M6 le lendemain, les internautes y reconnaissant le Palais Vivienne, le collectionneur, connu notamment pour sa participation à l’émission de France 2 «Affaire conclue», a affirmé que seulement «neuf personnes» étaient invitées. «On avait dressé des tables, c'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon», a-t-il expliqué. «Je n'ai pas de cuisine depuis quatre mois donc je ne vois pas comment j'aurais pu faire des soirées», a-t-il ajouté, assurant ne pas avoir fait payer ses convives. Le reportage sur M6 évoquait «une quarantaine de convives, sans masque» et une soirée à «220 euros, caviar et champagne».

"Il y avait 9 personnes qui se sont battus en duel (...) Quand j’invite des gens à dîner chez moi je leur demande pas de payer !"





A quoi ressemblait cette mystérieuse soirée au Palais Vivienne jeudi soir ?





Pierre-Jean Chalencon nous répond #TPMP pic.twitter.com/TQoAu9Mdjp — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

Pierre-Jean Chalençon s'en est également pris à M6 et à ses «pseudo-journalistes». «Je suis très très triste de la façon dont on m’a traité, c’est une sorte de guet-apens, de coup monté», a-t-il fustigé, disant vouloir porter plainte contre la chaîne. Une enquête pénale a d'ores et déjà été ouverte dimanche par le procureur de Paris Rémy Heitz, des chefs de «mise en danger d'autrui» et de «travail dissimulé».