A Nice, l'affluence s'est jouée des restrictions

Lors de ce week-end Pascal, de très nombreux habitants avec ou sans masque se sont rués sur la Promenade des Anglais où la présence policière s’est faite plutôt discrète.

Trop de monde pour garder ses distances. À Nice, des milliers de personnes ont convergé vers le bord de mer, en ce lundi férié et «confiné». Profitant d’une météo de rêve et de l'autorisation de sortie illimitée dans un rayon de 10km autour de son domicile, la foule n’a pas boudé son plaisir. «Nous essayons de nous resynchroniser un minimum avec les éléments, expliquait Agnès, une quinquagénaire assise avec des amis. Entre le travail et le couvre-feu, les occasions de prendre le soleil et de respirer un bon bol d’air frais sont rares. Or, nous en avons besoin pour garder le moral. Ici, ça fait partie de notre mode vie. Bien sûr, nous essayons au maximum de ne pas croiser des inconnus non-masqués».

«Autant laisser les terrasses des cafés ouvertes»

La plupart d'entre eux avaient décidé de faire fi des gestes barrières en ne portant pas le masque et parfois même en se regroupant. «On a du mal à croire que nous sommes en période de confinement, expliquait Patrice, un sexagénaire. Tous ces gens ont parfaitement le droit d’être ici. Mais on se demande à quoi peut bien servir un confinement quand on voit les gens s’agglutiner en bord de mer. Autant laisser les terrasses des cafés et des restaurants ouvertes !».

Si durant ce week-end Pascal, de nombreuses opérations de contrôles ont été menées sur les routes azuréennes, les forces de l’ordre avaient néanmoins pour consigne de faire preuve de discernement. Mais les contrôles vont s’effectuer plus fermement dès ce mardi dans le département où le taux d’incidence du Covid-19 est toujours de 470 cas pour 100.000 habitants.