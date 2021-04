À Nice, les nourrisseurs de chats errants reconnus par la ville

Les bénévoles des associations venant en aide aux chats errants disposent désormais d’une carte nominative délivrée par la municipalité. Un document qui légitime et officialise leur action.

Ils ne sont plus obligés de se cacher pour donner à manger aux félins. Dans la capitale azuréenne, les personnes qui ont l’habitude de nourrir les chats dans la rue sont maintenant munis d’une carte à leur nom et estampillée du logo de la ville de Nice. Une identification qu’ils peuvent présenter, lors des nombreux conflits qui les opposent trop souvent à des riverains, dans certains quartiers. Car beaucoup croient, à tort, qu’il est interdit de les nourrir.

«C’est une reconnaissance pour nos 15 bénévoles qui s’occupent des chats sur le terrain, explique Annick Le Bozec, la présidente de l'association Assistochat. La plupart sont des femmes. Elles sont rassurées de pouvoir présenter un document officiel en cas de problème. Cela permet de couper court à toute intimidation. Parfois, le ton peut monter avec certains voisins qui voient d’un mauvais œil les nourrisseurs. Il y a peu, l’une de nos bénévoles a même reçu une gifle».

Les membres des associations ne font pas qu’apporter des croquettes et de l’eau aux félins, ils effectuent également des recensements et soignent les animaux malades, blessés ou accidentés. Ils s’occupent également de la stérilisation des chats afin d’éviter leur prolifération.

De plus en plus de chats abandonnés

À Nice comme dans beaucoup d’autres villes, la tâche des nourrisseurs est de plus en plus lourde. Cela est dû aux abandons, selon les intéressés. «Nous trouvons de plus en plus de chats domestiques qui sont redevenus craintifs à force de vivre dehors, explique Annick Le Bozec. Nous essayons systématiquement de les proposer à l’adoption car ils peuvent tout à fait se réadapter à la vie en appartement ou en maison».

Renseignements : assistochat.fr et sur la page Facebook d’Assistochat.