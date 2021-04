«Se faire vacciner doit être aussi simple que d'aller chercher une baguette», selon ce chef de service de réanimation

Invité de Gérard Leclerc sur CNEWS, le chef de service de réanimation Djillali Annane, a plaidé pour une stratégie de vaccination plus large qui ne s'adresserait pas qu'aux Français les plus fragiles comme c'est le cas actuellement.

Il a jugé que la politique de vaccination actuelle n'aurait dû s'appliquer qu'au début de la campagne, soit en décembre et en janvier. Selon lui, il faut désormais supprimer les priorisations pour permettre l'accélération de la vaccination. «Si on reste dans une stratégie de priorisation, alors on ralentit la vitesse à laquelle la population est vaccinée», a-t-il justifié.

Un accès simplifé pour tous

«Libérons la vaccination», a lancé le Pr Djillali Annane, avant de défendre un accès simplifié avec notamment la possibilité de se voir administrer le sérum sans rendez-vous. «Se faire vacciner doit être aussi simple que d'aller chercher une baguette», a-t-il résumé.

L'invité de Gérard Leclerc a enfin estimé qu'il était «absurde» de refuser de recevoir le vaccin AstraZeneca sans risque préalable de faire des thromboses. «On n'arrivera pas à l'immunité collective si les gens refusent de se faire vacciner», a-t-il conclu.