Cannes déploie les autotests

Alors que ces outils de dépistage rapide du Covid-19 qui permettent à chacun d'obtenir un diagnostic en moins de 20 minutes doivent arriver dans les pharmacies le 12 avril, la ville de Cannes a pris les devants.

Depuis début avril, la cité des festivals fournit aux agents des services municipaux ainsi qu’aux visiteurs des EHPAD privés et des résidences autonomies de son CCAS (centre communal d’action sociale) des autotests nasaux. Elle en possède déjà 3.000. Les personnes rendant visite à leurs parents ou grands-parents peuvent ainsi s'autotester afin de protéger les plus fragiles. «Les autotests sont de véritables outils de prévention collective et constituent une révolution dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 notamment par leur simplicité d’usage et rapidité de résultat, souligne le maire de Cannes David Lisnard. Ils favorisent également les suivis épidémiologiques par cohortes afin d'évaluer les effets des mesures sanitaires. Se tester avant de voir des proches ou de se rendre au travail est un acte civique et responsable».

Sortir de «l'assistanat sanitaire»

En outre, la ville de Cannes va déployer, dans les prochains jours, une grande campagne de sensibilisation à l’utilisation des autotests. L’objectif est d’encourager le dépistage «de toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans qui se rendent dans des lieux à forte densité et/ou interactions sociales ainsi que dans la sphère privée propice à la circulation intense du virus». Pour le premier magistrat de la ville, le recours systématique aux autotests doit permettre de sortir de «l'assistanat sanitaire».