Confinement : voici le principal motif de verbalisation durant le week-end de Pâques

Malgré la tolérance accordée par le gouvernement pour le week-end de Pâques, de nombreux contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre. Gérald Darmanin en a tiré le bilan ce mardi matin.

Sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il y avait eu «103.000 contrôles» lors de ce week-end pascal, avec «10.500 verbalisations». La semaine dernière, le locataire de Beauvau avait prévenu que des «contrôles intensifs» allaient être menés «sur les péages, dans les gares, pour éviter que les Français ne respectent pas la règle des dix kilomètres (rayon de déplacement autour du domicile sauf motifs impérieux, NDLR), jusqu’à lundi-mardi».

Mais ce ne sont pas les déplacements interdits qui ont fait l'objet du plus de PV. Selon Gérald Darmanin, les principaux motifs de verbalisation ce week-end ont été le non-respect du couvre-feu à 19h et les rassemblements en extérieur de plus de six personnes. L'amende s'élève à 135 euros pour ces deux infractions. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que les déplacements entre régions étaient tolérés ce week-end.

Le week-end précédent, un nombre environ équivalent de contrôles avaient été réalisés (100.000), qui avaient conduit à davantage de verbalisations (17.000), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La semaine dernière, Gérald Darmanin a fait savoir que plus de 5 millions de contrôles avaient été effectués depuis le 15 décembre, soit depuis la fin du deuxième confinement, pour plus de 500.000 verbalisations.