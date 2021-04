Coronavirus : 30% des Français dans un état anxieux ou dépressif

Stress, lassitude, peur, solitude…La santé mentale de la population, qui vit depuis plus d’un an au rythme de la pandémie de Covid-19, reste dégradée, notamment chez les jeunes.

Les résultats d’une enquête CoviPrev, dévoilée ce mardi 6 avril et menée de façon répétée par Santé Publique France depuis le mois de mars 2020, montrent en effet que les états anxieux et dépressifs se maintiennent à des niveaux élevés.

En vague 22 (15-17 mars 2021), 31% des Français présentaient des états anxieux (irritabilité, sensation de panique) ou dépressifs (tristesse, perte d’intérêt, d’énergie), contre 34% en vague 21 (du 15 au 17 février), et 29% un mois plus tôt (18-20 janvier 2021).

Conduite auprès d’un échantillon de 2.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, cette étude montre également que la crise sanitaire a un impact important sur le sommeil et l’augmentation des pensées suicidaires (+ 4 points en quatre ans).

qui sont les plus touchés ?

Les personnes les plus touchées par ces problèmes mentaux sont les 18-24 ans, les personnes en situation de précarité (emploi, finance, logement), et celles ayant des antécédents de trouble psychologique, est-il précisé dans l'enquête.

L'agence nationale de santé publique recommande aux Français en souffrance de se rapprocher de leur médecin ou d’appeler le numéro vert 0.800.130.000 pour demander à être orienté vers une écoute ou un soutien psychologique.

une campagne dédiée à la santé mentale

Pour favoriser le repérage des principaux symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que des problèmes de sommeil, Santé publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé lancent, à compter de ce mardi 6 avril, une grande campagne dédiée à la santé mentale.

Le dispositif comprend un volet digital afin de toucher un public jeune, ainsi que 3 spots radios. Il sera complété par un spot diffusé à la télévision et en VOL (vidéo sur ordinateur mobile ou tablette) à partir du 20 avril.