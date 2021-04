Coronavirus en France : le bilan de ce mardi 6 avril

Alors que la France vit un nouveau confinement, le point sur le Covid-19 avec les chiffres de Santé Publique France et de Covid Tracker.

LES CONTAMINATIONS

Ce mardi 6 avril, 8.045 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 4.841.308 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

Le taux de positivité des tests s’établit à 7,5%, contre 7,7% la veille.

LES HOSPITALISATIONS

On compte 12.752 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours. La barre des 30.000 malades du Covid-19 hospitalisés en France a été dépassée mardi, selon les chiffres quotidiens de l'agence sanitaire Santé publique France. Selon ces données, 30.639 patients étaient hospitalisés à cause du Covid-19 mardi soir, contre 29.907 la veille. C'est le plus haut total depuis fin novembre, pendant la deuxième vague de l'épidémie.

LES DÉCÈS

409 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 97.301 morts depuis le début de l'épidémie, dont 71.208 à l'hôpital.

LA VACCINATION

Depuis le 26 janvier, le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé d'ajuster ses informations communiquées liées à la vaccination. Désormais, plutôt que d'évoquer le total de personnes vaccinées, c'est le nombre d'injections réalisées qui est rendu public chaque soir.

Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 9,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection, et 3,2 millions deux injections.