Disparition d'Aurélie Vaquier : un corps retrouvé à son domicile, son compagnon en garde à vue

Alors qu'Aurélie Vaquier, 39 ans, a disparu depuis le 28 janvier, un corps vient d'être retrouvé dissimulé sous une dalle de béton, ce mercredi 7 avril, à son domicile de Bédarieux, dans l'Hérault. La dépouille n'est pour l'instant pas formellement identifiée.

Dans un communiqué de presse, Raphaël Balland, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, explique que le corps sans vie a été découvert dans le cadre d'une commission rogatoire. Les investigations ont été menées par des militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers, membres de la section de recherches de Montpellier et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Dépêchés sur place, ils étaient équipés d'un géoradar, permettant le sondage des sols et des cloisons, et accompagnés d'un chien de recherche de personnes disparues. La découverte de la dépouille a conduit le parquet de Béziers à se rendre sur place avec le magistrat instructeur, qui est désormais saisi des faits de meurtre et non plus seulement d'enlèvement et séquestration.

En fin de matinée, le compagnon d'Aurélie Vaquier, âgé lui aussi de 39 ans et qui réside toujours au domicile du couple, a été placé en garde à vue. Les techniciens en investigation criminelle procèdent actuellement à l'extraction du corps et attendent l'arrivée du médecin légiste.