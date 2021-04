Impôts : jour-J pour déclarer ses revenus

C'est le coup d'envoi. À partir de ce jeudi 8 avril, la campagne annuelle de déclarations des revenus est lancée.

Pour l'occasion, une conférence de presse sera organisée à Bercy avec Bruno Le Maire et Olivier Dussopt. Ils devraient notamment donner les informations indispensables avant que les Français ne se lancent dans l'exercice.

Parmi les nouveautés, l'on retrouve notamment les exonérations d'impôts liées au télétravail ou encore la prime exceptionnelle versée aux salariés en 2021 en raison de la crise sanitaire. Celle-ci est en effet exonérée dans une limite de 1.500 euros.

Des dates limites en fonction du département

Concernant la date limite, le calendrier s'étale sur plusieurs semaines. Les Français qui décident de remplir leur déclaration sur papier devront le faire avec le 20 mai, ce qui laisse donc moins de deux mois pour s'en occuper. Pour ceux qui choisissent de le faire en ligne, tout dépend de leur département.

En effet, les départements dont la numérotation est comprises entre le 01 (Ain) et le 19 (Corrèze) doivent l'envoyer avant le 26 mai, contre le 1er juin pour ceux entre le 20 (Corse) et le 54 (Meurthe-et-Moselle) et enfin le 8 juin pour les départements de 55 (Meuse) à 976 (Mayotte). Les retardataires risquent une majoration qui peut grimper jusqu'à 40% du montant de l'impôt.

En raison de la crise sanitaire, les autorités devraient demander aux contribuables d'éviter de se rendre dans les centres de finances publiques et de préférer les questions par téléphone ou sur internet via impots.gouv.fr.