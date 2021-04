La plus ancienne carte d’Europe découverte dans le Finistère

Des chercheurs ont affirmé qu’une dalle gravée vieille de 4.000 ans, découverte il y a plus d’un siècle dans le Finistère, pourrait bien être la plus ancienne carte d’Europe.

Cette imposante dalle de pierre de schiste datant de l’âge du bronze a été retrouvée au XIXe siècle par le préhistorien Paul du Chatellier (1833-1911), lors d’une fouille du tumulus de Saint-Bélec, grand amas artificiel de terre recouvrant une sépulture, rapporte Le Monde.

l'artefact retrouvé en 2014 dans une cave

Une décennie après la mort de l’archéologue, l’artefact de 2,20 mètres de long, 1,53 mètre de large et de 16 centimètres d’épaisseur a été vendu par sa famille au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Mais le bloc d'une tonne et demie n'était plus référencé depuis 1990.

Avec l’aide d’un conservateur et d’un des gardiens du château, Yvan Pailler, titulaire de la chaire Archéologie maritime et recherche interdisciplinaire environnementale (université de Bretagne occidentale/Inrap), et Clément Nicolas, postdoctorant à l'université de Bournemouth (Royaume-Uni), ont finalement retrouvé l’objet en 2014 dans une cave.

Et après avoir passé plusieurs années à l’étudier, les deux spécialistes ont conclu que cette dalle est probablement la plus vieille représentation cartographique d’un territoire connue en Europe, voire même dans le monde.

la vallée de l'Odet

«On estime que l’on est devant une carte quand des motifs se répètent et qu’ils sont reliés entre eux par des lignes pour former un réseau, dans un ensemble cohérent», a expliqué Yvan pallier, précisant qu'une section creuse pourrait représenter la vallée de l'Odet.

Une fois sur place, «nous avons vu très vite que la vallée de l’Odet faisait un triangle qui était fermé d’un côté par les collines de Coadri, au sud. Au nord, il y a la barre des montagnes Noires, bien rectiligne, et la vallée de l’Odet qui coule au milieu. Tout cela commençait déjà à faire sens».

De son côté, Clément Nicolas souligne que «le scan 3D de précision a permis de cartographier tous les états de surface et de reconstituer toutes les étapes de la création de cette dalle. Cela a permis aussi de voir que toute une partie de la dalle a été traitée en bas-relief par les sculpteurs de l’âge du Bronze».

«une histoire des tumulus armoricains»

Toutefois, «ce qui nous manque, c’est la légende, le décodeur, ajoute-t-il. Est-ce que certaines des cupules représentent – pourquoi pas ? – des mines ? Est-ce que certaines représentent des sources ?».

Mais pourquoi cette carte a-t-elle à un moment donné été enterrée dans une tombe ? D'après Yvan pallier, à travers cette dalle se dessine peut être en creux «une histoire des tumulus armoricains».

«Elle marquerait la fin de ces élites, la fin de ces princes d’Armorique, a-t-il développé, une lignée qui a régné sur ce territoire des montagnes Noires et qui, vers la fin de l’âge du Bronze, s’est effondrée.»