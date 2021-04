Le Sénat vote l’interdiction des drapeaux étrangers lors des mariages

C’est le sénateur azuréen LR Henri Leroy qui a déposé un amendement permettant aux maires d’interdire les drapeaux étrangers lors des mariages et cérémonies républicaines.

Cet amendement a été voté dans la nuit du 31 mars, dans le cadre du projet de loi sur le respect des principes de la République, à l’issue d’un débat animé au Sénat.

«Il ne s’agit pas d’une interdiction imposée systématiquement aux futurs époux mais d’un nouveau pouvoir donné aux élus, explique Henri Leroy. Parfois, il arrive que des convives apportent un drapeau de leur pays d’origine et cela se passe très bien. Mais d’autres fois, certains invités exhibent leurs bannières comme s’ils étaient à un match de football», justifie cet ancien gendarme.

«Ils envahissent les lieux bruyamment sans aucun respect pour l’élu qui célèbre l’union. C’est ce type de débordements que mon amendement doit empêcher. En France, la mairie est le symbole de notre identité. Il est donc logique que seul notre drapeau y flotte. Je me battrai pour que le gouvernement conserve cet amendement dans la version définitive du texte. Nous verrons bien s’ils veulent vraiment faire respecter les principes fondamentaux de la République ou si leur discours n’était que du vent !»

«Les maires obtiendront plus facilement le concours des forces de l’ordre»

Celui qui a été maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) a pu constater au fil des ans la multiplication des débordements. Mais l’élu qui a dirigé cette commune, entre 1995 et 2017, a toujours mis un point d’honneur à faire respecter l’ordre. «Il faut distinguer les quelques coups de klaxons qui font partie de la tradition de l’envahissement par des dizaines de véhicules des abords d’une mairie. Sans parler des rodéos routiers ! Comme d’autres maires, j’ai instauré une charte des mariages dans ma commune, il y a plusieurs années. Elle est systématiquement signée par les futurs époux et fixe des règles claires. En ce qui concerne mon amendement, c'est un gage de sécurité juridique pour nos élus qui veulent faire respecter l’ordre républicain. Les maires obtiendront aussi plus facilement le concours des forces de l’ordre».