Paris : Lime lance aussi ses scooters en libre-service

Cityscoot n'est plus seul. L'entreprise américaine Lime lance ce mercredi 7 avril ses propres scooters en libre-service à Paris. A terme, 1.000 de ces deux-roues électriques verts devraient sillonner les rues de la capitale.

Annoncée en janvier, l'arrivée des scooters Lime à Paris reviendra à 39 centimes d'euro la minute, sans frais de déblocage. Limités à 45 km/h, ils disposent de deux casques, pour emporter un passager. Le conducteur, lui, doit être titulaire d'un permis B, A ou du BSR.

Côté sécurité, pour déverrouiller le deux-roues, l'usager doit impérativement prendre une photo de lui portant un casque, via un logiciel. De plus, des assurances individuelle accident et responsabilité civile sont fournies.

Ce millier de scooters Lime sera intégré dans les prochaines semaines aux applications Assistant SNCF, Google Maps, Uber et CityMapper. Ils viendront s'ajouter aux 5.000 trottinettes et 5.000 vélos que l'opérateur américain propose déjà à Paris.

Ils constitueront ainsi une nouvelle alternative à Cityscoot. Avec sa flotte de 3.500 deux-roues, cette société française n'avait plus de rival dans la capitale depuis 2019 et l'arrêt de l'opérateur Coup, filiale de la multinationale allemande Bosch.

Bonjour, Paris!



Avec l’ajout des scooters électriques à son offre multimodale existante, Lime devient le premier opérateur de micromobilité à servir trois modes sur le continent - trottinettes, vélos et scooters é[email protected]_fr pic.twitter.com/aTZFImSh84 — Lime (@limebike) April 7, 2021

Après un passage à vide ces derniers mois, et la régulation d'un marché anarchique, les véhicules en free-floating ont de nouveau la cote à Paris. L'opérateur français Pony a d'ailleurs déployé début mars son nouveau service de location de vélos électriques, «Véloponytain». Celui-ci comprend 500 vélos, disposés le long des lignes 1 et 13 du métro.