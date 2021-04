Messe polémique à Paris : deux ecclésiastiques dont un prêtre en garde à vue

Un prêtre et un ecclésiastique ont été placés ce jeudi en garde à vue pour être interrogés sur une messe, qui a eu lieu samedi dans une église du centre de Paris, et pendant laquelle les règles sanitaires n'avaient pas été respectées.

Ces deux hommes ont été placés en garde à vue des chefs de «mise en danger délibéré de la vie d'autrui», «non port du masque» et «rassemblement de plus de six personnes sans respect des gestes barrières», d'après le parquet de Paris.

Cette messe en rite traditionnel a eu lieu samedi après-midi dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, avait rapporté Le Parisien.

Le diocèse de Paris «stupéfait»

Le quotidien francilien avait diffusé une vidéo de l'office qui aurait duré quatre heures. On peut notamment y voir des prêtres, sans masque et très proches les uns des autres, donner l’hostie directement dans la bouche des fidèles. Les croyants étaient pour beaucoup visiblement âgés.

Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête et confié les investigations à la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP).

Le diocèse de Paris s'était dit le même jour «stupéfait devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque».

L'archevêque de Paris a de son côté annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure canonique visant le curé de la paroisse concernée, une procédure qui pourrait aboutir à des sanctions.