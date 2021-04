Patrick Balkany hospitalisé d'urgence, selon son épouse Isabelle

Patrick Balkany a été hospitalisé en urgence mercredi soir, en soins intensifs de cardiologie. C'est son épouse Isabelle qui l'a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux.

Comme le rappelle cette dernière dans les messages postés sur Facebook et Twitter, ce n'est pas la première fois que l'ancien maire de Levallois-Perret se retrouve à l'hôpital ces derniers mois.

‼️‼️‼️‼️Mon amour, Patrick Balkany, à nouveau hospitalisé d'urgence, depuis hier, en soins intensifs de cardiologie... pic.twitter.com/Qr3tds95Ox — Isabelle Balkany (@ibalkany) April 8, 2021

Depuis décembre 2019, Patrick Balkany aurait ainsi été hospitalisé pas moins de six fois, selon son épouse, qui précise que ce dernier séjour est dû à une rechute des épanchements pulmonaires apparus en octobre dernier et à une insuffisance cardiaque, «comme craint et prévu par les praticiens».

Des problèmes de santé qu'Isabelle Balkany semble lier directement au traitement judiciaire de son mari. Dans son message, elle alterne en effet les dates d'hospitalisations et celles des incarcérations et autres décisions judiciaires visant Patrick Balkany.

La dernière en date étant la pose d'un bracelet électronique, «avec interdiction, malgré les recommandations médicales, de marcher, y compris chez lui [...] 20h sur 24», selon l'ancienne première adjointe de Levallois-Perret.

«Pour Patrick, des mois de souffrance et de fatigue, pour moi, des mois d'angoisse... et de colère», assure-t-elle dans son message,

Patrick Balkany a été condamné en 2019 à trois ans de prison ferme, ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité. Incarcéré à la prison de la Santé au mois de septembre, il avait été libéré cinq mois plus tard, pour «raisons de santé».

Sa femme Isabelle avait écopé de la même sanction. Le couple avait déposé sa demande d'aménagement de peine à l'été 2020.

Par ailleurs, les époux Balkany sont toujours sous la menace de leur condamnation en appel à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêts. Leur pourvoi en cassation n'a pas encore été examiné.