A Nice, un centre de vaccination unique en France

A l'issue de cette journée, 5.000 personnes doivent recevoir une injection du vaccin Pfizer contre le Covid-19 au Palais des Expositions, de Nice.

Tôt ce matin, des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant le Palais des Expositions en centre-ville pour y être vaccinées. À 8 heures, le maire Christian Estrosi a lancé l’opération «5000 vaccins sur une journée et sur un seul site».

Alors qu’au Stade de France l’objectif est de 10.000 injections par semaine, la municipalité de Nice revendique détenir le «centre de vaccination avec la plus grande capacité de France». Sur la totalité des sites, environ 8.000 personnes doivent recevoir une injection, dans la même journée. Pour Christian Estrosi, cette action est l’occasion de prouver que « Nice est en capacité de vacciner 50.000 personnes par semaine», à condition d’être suffisamment approvisionné en doses. «Nous sommes à plus de 20% de taux de vaccination contre 12% de moyenne nationale, assure l’élu. Cela montre qu’avec une bonne logistique on atteint une immunité plus rapide. D’ailleurs, l’épidémie ralentit plus rapidement dans les Alpes-Maritimes».

Début de la vaccination des enseignants

Aujourd’hui, ceux qui avaient reçu leur convocation étaient essentiellement des personnes de plus de 70 ans et des personnes atteintes de comorbidité. Mais pas seulement : la ville de Nice a décidé de commencer à vacciner les personnels enseignants, les personnels des crèches, les personnels administratifs et les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). «Tout est allé très vite, explique Patrick, un professeur venu recevoir sa première injection. On m’a donné un rendez-vous moins de 24 heures après mon inscription».

Bientôt des injections sans rendez-vous

À partir de mercredi prochain, la ville va franchir une étape supplémentaire en proposant des injections sans rendez-vous sur son site du Théâtre de Verdure, tout près de la Promenade des Anglais. Dans un premier temps, ce service sera proposé prioritairement aux personnes de plus de 70 ans et à celles atteintes d'une comorbidité.

Depuis le lancement de la campagne vaccinale, il y a plusieurs semaines, 112 574 injections ont été réalisées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur qui compte 49 communes. 33 170 personnes y ont reçu les deux doses et 79 404, la première.