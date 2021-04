Dîners clandestins : l'ancien ministre Brice Hortefeux reconnaît avoir «participé à un déjeuner privé»

Nouveau chapitre dans le feuilleton des dîners clandestins à Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur et actuel député européen Brice Hortefeux a reconnu ce samedi 10 avril avoir «participé à un déjeuner privé», le 30 mars dernier.

D'après nos informations, Brice Hortefeux a pris part à un déjeuner «dans les horaires autorisés par le couvre-feu dans un appartement privé» du VIIIe arrondissement de Paris. Ce repas était un déjeuner professionnel avec le journaliste Alain Duhamel.

Il a également tenu à préciser que la veille de ce rendez-vous, il avait posé la question de la légalité de ce repas. «C'est un appartement privé et pas un restaurant, on me l'a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n'a été enfreinte» a-t-il expliqué.

C’est notamment dans cet appartement que le cuisinier Christophe Leroy et le collectionneur Pierre-Jean Chalençon sont aujourd'hui soupçonnés d’avoir organisé des repas luxueux clandestins pendant des soirées privées. Ces derniers ont été placés quelques heures en garde à vue vendredi.

La diffusion d’un reportage par M6 la semaine dernière sur des dîners clandestins à Paris avait déclenché une vive polémique, un des organisateurs, identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon, affirmant avoir « dîné dans la semaine dans deux-trois restaurants clandestins» où il aurait croisé «des ministres».