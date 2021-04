Autotests : une vaste campagne bientôt lancée dans les écoles

Les autotests de dépistage du Covid-19 seront disponibles dans près de 6.000 pharmacies à partir de lundi. L’occasion pour le gouvernement de lancer une vaste campagne dans les établissements scolaires à partir du 26 avril.

Ce dispositif est déjà en place au Royaume-Uni, a rapporté le Journal du dimanche. Sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), seuls les élèves âgés de plus de 15 ans sont concernés par les autotests.

Les enseignants et les élèves du primaire seront les premiers à lancer cette campagne. Dès le 3 mai, ils seront suivis par les lycéens et leurs professeurs.

Selon le JDD, un assouplissement du dispositif pourrait conduire chaque élève à se tester deux fois par semaine, à domicile ou dans son établissement scolaire.

Prix plafonné à 6 euros en pharmacie

Pour le grand public, le prix de l’autotest en pharmacie est plafonné à 6 euros avant de passer à 5.20 euros à partir du 15 mai.

«Ce sera un complément utile» par rapport aux autres méthodes, avait précisé Olivier Véran, le ministre de la Santé. Tout autotest positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-PCR, notamment pour pouvoir le comptabiliser comme cas positif et pour caractériser un éventuel variant.

Le ministre avait ajouté que ces autotests, étant «un produit de santé», ne seraient pas disponibles en grande surface car ils devaient être vendus par des professionnels de santé, capables d'expliquer leur fonctionnement.

Ces tests par auto-prélèvement nasal sont un peu plus faciles et moins désagréables que les tests naso-pharyngés profonds, la méthode de référence pour les tests RT-PCR et antigéniques actuels.

D’après le JDD, quatre fournisseurs ont obtenu une autorisation en urgence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et un cinquième devrait suivre. Aucun n’a pour le moment obtenu le marquage certifié CE.