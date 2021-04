DIRECT - Coronavirus : la pression monte toujours en réanimation, plus de 5.800 malades

Alors que la France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. A partir de lundi, la vaccination sera ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Suivez toute l'actualité de la crise.

20H28

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a continué sa progression, grimpant à 5.838, le plus élevé depuis près d'un an, selon les chiffres publiés dimanche par Santé publique France.

Cet indicateur, qui n'avait pas été aussi haut depuis le 18 avril 2020, devrait encore augmenter dans les jours qui viennent.

«La pression reste très forte et le nombre d'admissions en réanimation va continuer d'augmenter pendant plusieurs jours, nous le savons», a déclaré au JDD le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout en espérant que «les mesures de freinage» permettent «d'éviter d'atteindre le pic de la première vague», soit 7.000 malades en réa les 7 et 8 avril 2020.

18H12

L'Inde a interdit dimanche l'exportation du traitement antiviral remdesivir, utilisé pour traiter le Covid-19, alors que le pays connaît un nouveau record de contaminations quotidiennes.

Le vaste pays connaît une flambée de contaminations ces dernières semaines. 152.000 nouveaux cas ont été recensés dimanche, portant le total à au moins 13,3 millions de personnes contaminées.

17H41

Les commerces non essentiels comme les coiffeurs, les terrasses des pub ou les salles de gym, rouvrent lundi en Angleterre, confinée depuis janvier. Les autres nations britanniques suivent leur propre stratégie.

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 127.000 morts, voit sa situation sanitaire fortement s'améliorer grâce à une campagne de vaccination réussie.

Le nombre de contaminations, comme celui des hospitalisations et de morts (moins de 50/jour) diminuent fortement mais le Royaume-Uni reste toutefois très prudent par crainte de la vague de contaminations en Europe. Les voyages à l'étranger restent interdits jusqu'au 17 mai.

12h45

Un arrêté du ministre de la Santé publié dimanche au Journal officiel autorise la vente en pharmacie d'autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans.

Ces autotests "vont se déployer progressivement dans des milliers d'officines tout au long de la semaine", a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans un entretien au Journal du dimanche. Ils "vont être rapidement mis à disposition dans les établissements scolaires", a-t-il ajouté, disant envisager "d'aller jusqu'à deux tests par semaine par élève et par enseignant".

12h29

Sur la journée de samedi, 12.860 nouveaux décès et 703.283 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.616 nouveaux morts, le Mexique (2.192) et l'Inde (839). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 561.783 décès pour 31.151.493 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 351.334 morts et 13.445.006 cas, le Mexique avec 209.212 morts (2.278.420 cas), l'Inde avec 169.275 morts (13.358.805 cas), et le Royaume-Uni avec 127.080 morts (4.368.045 cas).

8h15

Le délai entre l'injection des deux doses de vaccins à ARN messager, soit Pfizer ou Moderna, va être allongé, a aussi indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran dans le JDD. Ce délai passera de 28 à 42 jours à partir de mercredi.

Comme la vaccination des plus de 55 ans sans conditions, cette mesure vise à accélérer la vaccination de la population.

07h25

La vaccination contre le Covid-19 va être ouverte à partir de lundi à tous les Français âgés de 55 ans ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Au Journal du Dimanche, il a expliqué que ce serait possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca que «dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir», et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, proposé, «par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions».

06h55

D'après le dernier bilan de Santé Publique France, 43.284 nouvelles contaminations ont été rapportées entre le 9 et le 10 avril. Le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie atteint ainsi 5.023.785.

Ces dernières 24 heures, 210 décès des suites du Covid-19 sont à déplorer, portant le bilan total à 98.602, dont 72.478 à l'hôpital.