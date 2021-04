DIRECT - Coronavirus: le délai entre les 2 doses des vaccins Pfizer ou Moderna allongé à 42 jours

Alors que la France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, l'épidémie de Covid-19 continue de remplir les services de réanimation. A partir de lundi, la vaccination sera ouverte aux plus de 55 ans, sans conditions, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Suivez toute l'actualité de la crise.

8h15

Le délai entre l'injection des deux doses de vaccins à ARN messager, soit Pfizer ou Moderna, va être allongé, a aussi indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran dans le JDD. Ce délai passera de 28 à 42 jours à partir de mercredi.

Comme la vaccination des plus de 55 ans sans conditions, cette mesure vise à accélérer la vaccination de la population.

07h25

La vaccination contre le Covid-19 va être ouverte à partir de lundi à tous les Français âgés de 55 ans ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Au Journal du Dimanche, il a expliqué que ce serait possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca que «dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 ans, sans conditions, pourront recevoir», et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, proposé, «par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions».

06h55

D'après le dernier bilan de Santé Publique France, 43.284 nouvelles contaminations ont été rapportées entre le 9 et le 10 avril. Le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie atteint ainsi 5.023.785.

Ces dernières 24 heures, 210 décès des suites du Covid-19 sont à déplorer, portant le bilan total à 98.602, dont 72.478 à l'hôpital.