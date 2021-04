Île-de-France : le nouveau tram T9 relie désormais Paris au centre-ville d'Orly

Très attendue, la nouvelle ligne de tramway T9 qui relie la Porte de Choisy (13e) à la ville d'Orly, dans le Val-de-Marne (94) a accueilli ses premiers voyageurs ce week-end. A terme, elle devrait transporter «entre 70.000 et 80.000» personnes au quotidien, selon Ile-de-France Mobilités.

Sur plus de 10 km, le tram T9 dessert désormais 19 nouvelles stations situées dans le Val-de-Marne entre Porte de Choisy (13e) et Orly Gaston Viens (94). Parmi elles, le cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine, la mairie de Vitry-sur-Seine ou encore la gare du RER C Rouget de Lisle.

«deux fois plus rapide que le bus»

Concernant le trajet, le T9 reprend «une partie du parcours de la ligne de bus 183», explique Ile-de-France Mobilités qui souligne que cette nouvelle ligne doit «offrir une desserte deux fois plus rapide que le bus», notamment «grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée».

S'il est prévu qu'un train passe toutes les 5 minutes lors de sa mise en service, la fréquence pourra être réduite à 3 minutes 30 durant les heures de pointe, ou en cas de besoin. D'un bout à l'autre de la ligne, il faut désormais compter 30 minutes de trajet.

Un «tramway lumière»

Par ailleurs, le T9 a la particularité d'être doté de rames au design résolument moderne, réalisées par Alstom et plébiscitées par les Franciliens lors d'une concertation lancée en 2017. Baptisé «tramway lumière», il affiche en effet «un habillage intérieur et extérieur parcouru par des lignes lumineuses continues».

La municipalité parisienne se réjouit quant à elle de l'arrivée de cette nouvelle ligne, «trait d'union» entre Paris et les communes limitrophes, qui doit permettre «d’améliorer l’offre de transport en termes de capacité, de régularité et de confort», tout en «encourageant les mobilités durables grâce au maillage des transports collectifs et aux aménagements de voirie».

Un tram Jusqu'à Orly ?

Seule interrogation, est-ce que le tram T9 reliera un jour l'aéroport d'Orly, qui se trouve quand même à plus de 5 km de l'actuel terminus ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, sachant que l'aéroport est déjà desservi depuis Villejuif (94) par le tram T7 et le sera également bientôt grâce à l'arrivée de la ligne 14 du métro.

Pour autant, plusieurs élus franciliens réclament ce prolongement. La mairie d'Orly – par la voix de la maire Christine Janodet – a même lancé une pétition à ce sujet, «afin de faire la liaison avec la future station de la ligne de métro 14 et avec le bassin d’emplois de la plate-forme aéroportuaire».