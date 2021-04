Les maires de Cannes et d’Antibes proposent de maintenir les deux scrutins, départementaux et régionaux, en juin

David Lisnard et Jean Leonetti, respectivement premier magistrat des villes de Cannes et d’Antibes sont favorables au maintien des élections départementales et régionales en juin prochain, avec possibilité de décaler ces dernières de quelques semaines si nécessaire.

« Nous nous soumettons à la consultation lancée en urgence vendredi soir à 20 h, pour un retour impératif avant lundi midi par le préfet, à la demande du gouvernement, sur une réponse à donner par oui ou par non quant au maintien en simultané des élections départementales et régionales en juin », soulignent les deux édiles dans un communiqué de presse commun.

David Lisnard et Jean Leonetti dénoncent une « manœuvre politicienne du pouvoir en place pour porter atteinte au bon déroulement de ces scrutins locaux qui ne lui seront pas favorables ».

Un débat pour évaluer le risque sanitaire

En outre, les deux élus indiquent qu’il appartient à l’Etat « d’adapter sa doctrine, comme il l’a fait pour l’ouverture des lieux de culte ou des surfaces commerciales (…) Il devra indiquer : le nombre de personnes par m², le volume d’air nécessaire, le rappel de l’aération obligatoire et des gestes barrière, tels que le port du masque, le gel hydroalcoolique à l’entrée, la gestion des files d’attente, etc. »

David Lisnard et Jean Leonetti soulignent que chaque maire pourrait alors proposer à l’Etat « une organisation adaptée aux locaux accueillant les bureaux de vote, et pourquoi pas, si le temps le permet, un vote en extérieur ».

Un débat sur le maintien des élections départementales et régionales au regard de la situation sanitaire est prévu au sénat et à l’assemblée nationale mardi et mercredi.