Nice : boîtiers d’alerte et une brigade contre les nuisances sonores

Selon les données collectées par la startup, Smart Things and Friends, qui a inventé Roominotor, un boîtier capable de détecter les troubles du voisinage, les fêtes interdites organisées en pleine pandémie dans des appartements loués sur les plateformes comme Airbnb ont augmenté de 25% depuis le 21 mars en France.

Pour éviter aux voisins des appartements de location saisonnière de subir la musique et les bruits de ces fêtes sauvages, la startup barcelonnaise, Smart Things and Friends, propose des boitiers capables de détecter les variations sonores.

Des dispositifs très discrets installés dans l’appartement qui donnent l’alerte en cas de nuisances en envoyant des SMS aux propriétaires ou aux touristes indélicats. Toutefois, aucune conversation n'est perceptible par l'appareil. Ce dernier baptisé Roominotor ne relève que le niveau de décibels enregistré dans le logement. Trois niveaux sonores sont définis et l'alerte est déclenchée par plus de cinq pics de bruit au niveau le plus élevé en sept minutes. «Notre service est déjà disponible à Madrid, Barcelone, Paris et désormais à Nice, explique Marine Cornu, responsable de la communication France de la startup. Les Niçois seraient même parmi les mauvais élèves pour ce qui est des nuisances sonores».

L’entreprise qui a signé un partenariat avec plateforme de location Airbnb propose ce service moyennant l’achat du boitier 90 euros et un abonnement mensuel de 7,90 euros.

Une brigade contre les nuisances

Dans la capitale azuréenne, cette startup compte aller plus loin en déployant une brigade contre les nuisances. Présentée comme «l’ultime dispositif musclé contre les fêtards les plus rebelles», ce dispositif existe déjà dans la capitale. En France, la loi stipule que «les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit», explique la direction de l'information légale et administrative sur son site.

Elle précise : «un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) ; une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) ; ou un animal (aboiements...) sont considérés comme des bruits de comportement.» Entre 22h et 7h, on parle alors de tapage nocturne.

«Lorsque les SMS ne suffisent pas, nos concierges de nuit se déplacent directement devant la porte de l’appartement incriminé», précise Marine Cornu, en charge de la communication de la startup. «Par la discussion, ils parviennent à faire cesser la gêne. Cela évite aux voisins d’avoir à s’en mêler ou d’appeler la police». Des concierges à mi-chemin entre le vigile et le livreur, en raison de leur rapidité d'intervention.