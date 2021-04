Présidentielle 2022 : Fabien Roussel investi candidat par le PCF

Fabien Roussel a été investi ce dimanche candidat à la présidentielle de 2022 par une large majorité (plus de 73%) des plus de 800 membres de la conférence nationale des communistes, réunis en visio-conférence ce week-end.

Au total, 73,57% des 889 délégués ont voté en faveur du secrétaire national de leur parti. Les deux autres candidats, Emmanuel Dang Tran (militant à Paris 15e) et Grégoire Munck (Val-de-Marne), ont chacun obtenu 1,97% des voix, tandis que 22,48% se sont abstenus. Fabien Roussel avait été élu secrétaire national en 2018 sur la promesse que le PCF aurait un candidat en 2022.

A plus de 73%, les delegué-es ont souhaité que @Fabien_Rssl soit le candidat du #PCF à l'élection présidentielle. Les militant-es airont le dernier mot et voteront les 8 et 9 mai prochains! pic.twitter.com/s1ANMRJ6R1

— PCF (@PCF) April 11, 2021