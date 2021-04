Voici les 10 villes les plus polluées en France

Si la capitale indienne New Delhi est l'incontestée ville la plus polluée du monde, qui détient cette palme peu enviable en France ? Réponse avec le classement 2020 de la société suisse IQAir, spécialisée dans les technologies de la qualité de l'air.

Surprise, Paris n'arrive pas en tête de ce palmarès, établi sur la base des niveaux de concentration de PM2,5, ces particules très fines de moins de 2,5 micromètres de diamètre, auxquelles une exposition prolongée peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des problèmes respiratoires ou encore des cancers.

La Ville Lumière n'arrive même qu'en troisième position. La première place revient en effet à une ville limitrophe de la capitale française, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris, avec une concentration moyenne de PM2,5 en 2020 de 15,9 µg par mètre cube d'air. Si elle arrive en tête des villes les plus polluées de l'Hexagone, la cité dionysienne ne figure qu'en 1.254e position au niveau mondial.

Peu de grandes villes dans le top 10

En France, Saint-Denis devance La Mulatière (Rhône), une petite commune de 6.000 habitants de la banlieue lyonnaise (14,6), et donc Paris (12,2). Outre la capitale, une seule autre ville française majeure se trouve dans le top 10. Il s'agit de Lyon, en 7e position. Strasbourg n'est par exemple que 18e, Lille 29e, Bordeaux 39e et Marseille 49e.

Excepté Paris et Lyon, seule une autre commune de plus de 50.000 habitants figure dans les dix villes les plus polluées en France : Mulhouse (Haut-Rhin), 110.000 habitants et 4e. Toutes les autres comptent moins de 50.000 âmes : Douai (Nord, 5e), Marignane (Bouches-du-Rhône, 6e), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, 8e), Romans-sur-Isère (Drôme, 9e) et Gardanne (Bouches-du-Rhône, 10e). A noter que trois villes du département des Bouches-du-Rhône apparaissent dans le classement.