Elections régionales : les maires favorables à 56 % au maintien en juin

Se dirige-t-on vers un maintien des élections régionales au mois de juin ? C'est en tout cas le souhait d'une majorité des maires, qui ont été consultés ce week-end par le gouvernement sur cette question. Sur les 69 % d'édiles qui ont participé, 56 % se sont prononcés en faveur du maintien.

Les maires des quelque 36.000 communes de France avaient jusqu'à ce lundi midi pour communiquer leur réponse à l'exécutif, après avoir été informés de cette consultation vendredi. Une initiative condamnée par les oppositions, pour qui il ne s'agissait que d'un prétexte pour forcer au report d'un scrutin qui s'annonce délicat pour la majorité.

Il était demandé aux élus locaux d'«indiquer par "oui" ou par "non" si les conditions préconisées par le Conseil scientifique leur semblaient réunies» pour organiser les élections régionales et départementales les 13 et 20 juin prochains, en pleine pandémie de coronavirus. Parmi ces recommandations, celles de «solliciter des personnes vaccinées», «c'est-à-dire des personnes plus âgées», pour tenir les bureaux de vote, la possibilité de voter «en extérieur» ou encore l'obligation de procéder au «nettoyage strict» des écoles mobilisées.

Les propositions des maires prises en compte

Les résultats ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur ce lundi en fin d'après-midi. Celui-ci s'est félicité d'une «participation importante» : 24.257 maires, soit 69 % d'entre eux, y ont répondu. Parmi eux, 13.513 (56 %) se sont prononcés pour le maintien en juin, 9.812 (40 %) contre et 932 (4 %) «n'ont pas répondu à la question posée».

Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que les «propositions des maires nées de cette consultation» ont été prises en compte dans un rapport remis au Premier ministre Jean Castex, dans lequel ont été proposées «des évolutions possibles des modalités de scrutin». Ces pistes devraient être évoquées lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat prévus mardi et mercredi, qui seront suivis de votes.