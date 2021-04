Pour le patron du Medef, «mieux vaut rouvrir avec des contraintes sanitaires que ne pas rouvrir du tout»

Invité ce lundi de France Inter, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a plaidé pour une reprise de l’activité économique à partir de la mi-mai.

«On ne peut pas vivre éternellement au crochet de l’Etat, a-t-il déclaré. Il faut ouvrir coûte que coûte, même s'il y a des restrictions sanitaires. C'est ce que font les Anglais qui ouvrent en terrasse. Il vaut mieux être partiellement ouvert que pas du tout».

.@GeoffroyRDB : "Mieux vaut rouvrir avec des contraintes sanitaires que ne pas rouvrir du tout." #le79Inter pic.twitter.com/HXNME0MEic — France Inter (@franceinter) April 12, 2021

Plusieurs établissements, dont les restaurants, pourraient rouvrir leurs portes à partir du 15 mai. Pour le chef du Medef, ces derniers pourraient «démarrer avec les terrasses, puis avoir peut-être une jauge à l’intérieur des salles».

Pour lui, la donne est différente pour les salles de sport qui «n’ont pas de réponse du ministère pour un masque qui permet de faire du sport tout en respirant convenablement».

Geoffroy Roux de Bézieux s’est également exprimé en faveur d’un passeport sanitaire mais seulement pour des cas précis, comme pour les voyages en avion ou les déplacements professionnels à l’étranger, «pas pour prendre un café en bas de chez soi, il faut trouvé un équilibre», a-t-il ajouté.

Enfin, le patron du Medef a appelé les entreprises a laisser leurs salariés se faire vacciner sur leur temps de travail mais «uniquement pour les salariés volontaires» pour ne «pas tomber dans une forme de pression».

A partir de ce lundi, toute personne de 55 ans et plus est éligible à la vaccination avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson & Johnson, et l'intervalle d'injection pour la 2e dose sera allongé pour ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, a annoncé ce week-end le gouvernement.