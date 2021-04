Quel sera l'impact de l'épisode de gel sur le prix des fruits ?

L'épisode de gel qui a frappé la France la semaine dernière a eu de lourdes conséquences pour les arboriculteurs. Dans plusieurs régions de France, ils sont nombreux à avoir perdu tout ou partie de leur récolte de fruits. Pour les consommateurs, l'impact se ressentira sur les étals, avec des fruits plus chers que prévu.

Interrogé par Europe 1, Guillaume Cabot, vice-président de la Fédération des jeunes agriculteurs, assure que certaines exploitations «sont gelées à 100%». Sachant que les pommes, abricots, cerises et pêches sont des «productions spécifiques à un territoire», cela aura forcément des conséquences, non seulement sur la production mais aussi sur la «valorisation du fruit». Les arboriculteurs auront besoin de compenser leurs pertes.

A Larnage puis à Chabrillan, dans la Drôme, avec des agriculteurs durement touchés par l’épisode de gel





Dès lundi, nous réunirons une cellule de crise pour trouver le meilleur accompagnement. Nous continuerons d’être à vos côtés pour traverser cette épreuve. pic.twitter.com/F5Uc7tL9Nw — Julien Denormandie (@J_Denormandie) April 10, 2021

C'est mathématique : les fruits seront plus rares, donc plus chers. Surtout que, d'après le ministère de l'Agriculture, «tous les bassins de production sont touchés». Cependant, avant de pouvoir précisément chiffrer la hausse, il faut d'abord «évaluer le préjudice». A titre d'exemple, en 2020, la production d'abricots avait chuté de 29% en France, entraînant une hausse des prix de 37% par rapport à la moyenne 2015-2019.

Cette année, la situation est à nuancer selon les fruits. L'abricot semble particulièrement touché mais certains pommiers et poiriers peuvent encore fleurir, à condition que les températures glaciales attendues pour les nuits de lundi et mardi ne réduisent pas les espoirs à néant. Reste qu'il sera difficile pour les producteurs français de se montrer compétitifs en matière de prix sur les étals.

La concurrence des fruits étrangers

En ce qui concerne les abricots, et sachant que les vergers espagnols et italiens ont aussi été frappés par le gel, les alternatives aux fruits français seront peu nombreuses pour les consommateurs de l'Hexagone. Mais pour d'autres productions, comme les cerises, le risque de voir le marché inondé par les récoltes étrangères est réel.

Dans ce cas-là, les arboriculteurs français auront non seulement perdu une grande partie de leur production mais ne pourront pas compenser en augmentant leurs prix, au risque de ne rien vendre si le consommateur choisi systématiquement la concurrence, plus abordable.

Puisque les viticulteurs font partie de ceux qui ont le plus souffert de cet épisode de gel, le même raisonnement est à appliquer au vin. Mais selon Jean-Marie Barillère, la hausse des prix n'aura pas lieu avant 2022 et concernera surtout les rosés et les blancs. Le président du Comité national des interprofessions vinicoles explique au Parisien que «la perte d'une moitié de récolte aura moins d'incidence» pour certains vins rouges, qui vieillissent entre deux et cinq ans.