Une centaine de fêtards verbalisés dans une discothèque clandestine près de Toulouse

Les gendarmes ont mis fin aux festivités. Une centaine de fêtards ont été verbalisés samedi soir alors qu'ils étaient rassemblés dans une discothèque clandestine éphémère, à Burgaud, près de Toulouse.

Pour organiser cette soirée, deux hommes ont loué un gîte afin de le transformer en boîte de nuit le temps d'un week-end, a rapporté La Dépêche dimanche. Pour justifier la présence de nombreuses personnes sur place auprès des propriétaires des lieux, les individus ont prétexté un tournage de film. Pas un problème puisque la capacité d'accueil maximale du gîte atteint 50 personnes.

Mais c'est bien plus qu'une équipe de films qui s'est finalement réunie sur place. Une centaine d'invités parfois venus de l'autre bout de la France ont fait le déplacement.

Sono, lumières, platines, bar, jacuzzi, videur

Sono, lumières, platines, bar, jacuzzi gonflable... Tout le matériel nécessaire a été installé pour faire du gîte une boîte de nuit. Les deux organisateurs ont utilisé le réseau social Snapchat pour attirer le plus d'invités possibles et ont fait payer l'entrée ainsi que le parking comme une vraie discothèque. Ils ont même recruté un videur.

La clientèle clandestine est au rendez-vous : près de cent noctambules sont venus se trémousser, sans masque, dans la discothèque clandestine.

Les organisateurs en garde à vue

Mais au bout de quelques heures de festivités, le bruit et l'affluence ont fini par alerter des voisins. Les gendarmes se sont alors rendus sur place pour mettre fin à la fête.

Les invités ont été verbalisés et écopent d'une amende de 135 euros. Quant aux organisateurs, ils ont été placés en garde à vue. Ils risquent un an de prison et 15.000 euros d'amende.